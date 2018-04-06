Подавление «Пражской весны» и другие роковые ошибки советских лидеров

Говорят, что не ошибается только тот, кто ничего не делает. Руководители советского государства работали много и ошибались часто. Некоторые ошибки сыграли роковую роль в истории СССР.

Антиалкогольная кампания

К 1984 году уровень потребления алкоголя в СССР превышал 14 литров чистого спирта на душу населения. Это заставило советское руководство принимать серьёзные меры по предотвращению спаивания страны. В мае 1985 года стартовала беспрецедентная по размаху антиалкогольная кампания: водка подорожала почти в два раза, вырубались уникальные виноградники, искусственно сокращалось производство винно-водочной продукции.

Государство добровольно лишало себя важной статьи доходов, которой продажа алкоголя являлась со сталинских времен. Но вскоре цены на нефть и газ, составлявшие почти 60% всех доходов в советском бюджете, рухнули, а «финансовой подушки» в виде доходов от продажи водки на внутреннем рынке уже не было. СССР оказался в экономическом коллапсе.

Поддержка «революционного коммунистического движения» во всём мире

На это Советский Союз потратил миллиарды долларов. Однако борьба за влияние с США на каждой «клеточке глобуса», закончилось пшиком. Сразу после того, как СССР, а затем Российская Федерация прекратили финансирование, «революционное коммунистическое» движение в конкретных государствах либо свернулось совсем, либо приобрело далеко «некоммунистические» формы.

Подавление Венгерского восстания, 1956 год Осенью 1956 года армия СССР жестоко подавила восстание в Венгрии . На заседании Политбюро ЦК КПСС было необходимо принять решение по Венгрии. Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв сказал следующее:

«Если мы уйдём из Венгрии, это подбодрит американцев, англичан и французов империалистов. Они поймут [это] как нашу слабость и будут наступать».

Это решение негативно повлияло на романтический образ СССР, который сформировался на Западе после Второй мировой войны.

Подавление «Пражской весны», 1968 год В конце 1960-х «мировая система социализма» испытывала себя на прочность. Отношения с братскими народами были непростыми, зато в отношениях с Западом наблюдалась патовая «разрядка». Можно было вздохнуть легко и обратить внимание на Восточную Европу.

Битва за «правильное» понимание Союза союзных стран в кулуарах НАТО звалось «доктриной Брежнева». Доктрина и стала правом на вторжение в провинившуюся Чехословакию. 20 августа 1968 года началась военная операция «Дунай». Интернациональные (в основном, советские) войска в рекордно-короткие сроки «взяли» Прагу , захватив все стратегически-важные объекты. Так закончилась Пражская весна. Репутация СССР как оплота социальной справедливости среди граждан восточноевропейских стран была утеряна.

Расстрел в Новочеркасске , 1962 год Весной 1957 года Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев фактически объявил внутренний дефолт в стране, приняв решение о прекращении выплат по всем выпускам «сталинских» облигаций, которые были в своё время «обязательными» и на подписки которых у советского гражданина уходило порой до трёх месячных окладов ежегодно. Ну, а вскоре, «по просьбе трудящихся», было решено повысить розничные цены на мясо и мясные продукты на 30%. Это привело к массовым волнениям во многих городах.

Самая страшная трагедия произошла весной 1962 года в Новочеркасске, когда демонстрация рабочих была подавлена с помощью пулемётных очередей. С этого момента у большой части советских граждан навсегда пропало доверие к власти. Это чувство наследовали и граждане современной России.

Создание ГКЧП, август 1991 года

Неизвестно, сколько бы просуществовала страна с названием «СССР», если бы 19 августа на улицах Москвы не появились танки. «Телевизор», сообщив о болезни Президента СССР, «ушёл» на балет, а всю ответственность за происходящее в стране взял на себя Государственный комитет по чрезвычайному положению. Правда, ненадолго.

Ввод войск в Афганистан

В 1979 году руководство СССР, дабы пресечь развитие гражданской войны в соседнем Афганистане, ввела туда ограниченный контингент войск. Это вызвало бурную реакцию на Западе: в частности, в знак протеста США и некоторые другие страны объявили бойкот московской Олимпиаде, которая прошла в 1980 году. Спустя два десятилетия, когда Советского Союза уже не было на карте мира, американские спецслужбы признали, что сыграли не самую последнюю роль в вовлечении СССР в военный конфликт. Так, бывший директор ЦРУ в своих мемуарах признал, что американцы стали оказывать военную помощь афганским моджахедам ещё до ввода советский войск, провоцируя решение советского руководства.

Ежегодно на афганский конфликт СССР тратил порядка 2-3 млрд американских долларов. Советский Союз мог себе это позволить при пике цен на нефть, который наблюдался в 1979-1980 годах. Однако в период с ноября 1980 по июнь 1986 года цены на нефть упали почти в шесть раз! Участие в афганском конфликте стало непомерно дорогим удовольствием в фактически обескровленной экономике.