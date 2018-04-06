Нижегородский школьник поиграл на телефоне, и его родители лишились 47 тысяч рублей

В полицию обратилась 27-летняя жительница Нижнего Новгорода. Женщина рассказала, что выложила в Интернете объявление о продаже или обмене меховых изделий. На её телефон пришло сообщение с предложением об обмене вещей и ссылка. Указывалось, что это ссылка на товар. В пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области рассказали, что нижегородка это сообщение проигнорировала, но не удалила. А позднее она отдала телефон своему сыну.

Ребёнок стал играть и наткнулся на эту ссылку. Кликнув её, он, сам того не зная, установил вредоносную программу.

С «привязанной» к телефону карты слетело 47 тысяч рублей.

Нижегородские полицейские призывают граждан не переходить по ссылкам в сообщениях с неизвестных номеров и регулярно обновлять антивирусные программы.