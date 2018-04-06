Опубликован график встреч администрации города с нижегородцами

С 7 по 11 апреля во всех районах Нижнего Новгорода пройдут встречи представителей администрации города с гражданами. Основная повестка мероприятий — обсуждение перспектив развития общественных пространств. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По результатам общественных обсуждений будет выработан план благоустройства и дальнейшего развития городских территорий. На встречи приглашаются все неравнодушные нижегородцы.

В Сормовском районе встреча состоится 7 апреля в 11.00 возле школы № 82 по адресу: улица Культуры, дом 1. С горожанами поговорят о благоустройстве сквера в центре Сормова.

В Московском районе нижегородцев ждут 7 апреля в 15.00 около школы № 115, расположенной на улице Просвещенской, дом 4. Здесь обсудят вопрос благоустройства сквера имени Грабина.

В Нижегородском районе темой встречи станет благоустройство сквера 1905 года. Время проведения: 9 апреля, 18.00. Место проведения: нижегородский технический лицей № 38, улица Ванеева, дом 7.

В Канавинском районе 10 апреля в 18.00 будет решаться судьба сквера Анатолия Григорьева . Жителей района ждут около школы № 52 по адресу: улица Чкалова, дом 26.

Благоустройство Щелоковского хутора обсудят в Советском районе 11 апреля в 18.00. Место проведения: школа № 135, улица Корейская, дом 22.

Подробнее с каждой территорией можно познакомиться и оставить свои предложения на сайте Института развития городской среды.