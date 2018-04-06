Фотографии, которые заставляют панически бояться моря

Чтобы увидеть реальное чудовище своими глазами вовсе не обязательно покупать билет в кино. Глубины мирового океана (покрывающего, между прочим, 70% всей планеты) полны жутких созданий, о большей половине из которых мы вообще ничего не знаем. Взгляните на эти фотографии и запланируете летний отпуск с умом — подальше от побережья.

Большая белая во плоти, киношникам с их «Челюстями» такие зубы и не снились.

Фотография сделана с вертолета. Только представьте себе реальные размеры этой анаконды!

Биологи недавно выяснили, что ДНК осьминога не похожа на ДНК ни одного другого существа на Земле. Кто бы сомневался, честно говоря.

У берегов Австралии акулы чувствуют себя как за постоянным фуршетом. Странно, что люди вообще рискуют купаться на местных пляжах.

А это уж прибрежные воды Кейптауна . Приятная встреча в волнах, что тут скажешь.

По счастью, волна скрывает от серферов лишь водоросли. Предупреждает, наверное.

Больше всего в океане пугает собственно сам океан. Только представьте себя падающим в голубую бездну.

Белый кит? Кстати, у мэлвилловского Моби Дика был самый настоящий прообраз — писателя вдохновили рассказы о ките-великане, нападающем на промысловые суда.

К счастью, китовые акулы питаются планктоном и потому человеку не опасны. Но выглядит жутко!