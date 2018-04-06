Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Сергием

Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации инициатив в сфере образования, а также совместной деятельности по сохранению традиционных семейных ценностей, укреплению духовно-нравственных ориентиров, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи.

Дмитрий Азаров заверил, что правительство области готово к продолжению плодотворного сотрудничества по всем направлениям: «Мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку».

Митрополит Сергий в ходе встречи обозначил самое важное направление диалога РПЦ и государства. «Наша главная задача сегодня — сберечь наших людей, и акцент сделать на детях. Мы должны чувствовать общую ответственность за будущее нашего Отечества», — подчеркнул глава митрополии.