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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Сергием
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Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с митрополитом Сергием 

Волга Ньюс 48 минут назад
Дмитрий Азаров и митрополит Сергий дали оценку результатам совместной работы правительства области и Русской православной церкви в решении социальных вопросов и наметили приоритетные направления сотрудничества.
Большое внимание в ходе встречи было уделено вопросам реализации инициатив в сфере образования, а также совместной деятельности по сохранению традиционных семейных ценностей, укреплению духовно-нравственных ориентиров, духовному просвещению и патриотическому воспитанию молодежи.
Дмитрий Азаров заверил, что правительство области готово к продолжению плодотворного сотрудничества по всем направлениям: «Мы рассчитываем на вашу помощь и поддержку».
Митрополит Сергий в ходе встречи обозначил самое важное направление диалога РПЦ и государства. «Наша главная задача сегодня — сберечь наших людей, и акцент сделать на детях. Мы должны чувствовать общую ответственность за будущее нашего Отечества», — подчеркнул глава митрополии.
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