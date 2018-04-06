К 2030 году Россия может удвоить объём аквакультуры

Вице-спикер напомнила, что в 2013 году был принят закон об аквакультуре. Однако для того, чтобы он заработал в полную силу, для развития необходимы изменения в Водный и Лесной кодексы. «Все дело в специфике рыборазведения в искусственных водоёмах, фермеру нужна собственность не только на водный объект, но и на прибрежный земельный участок для создания инфраструктуры», -рассказала депутат.

“Для развития аквакультуры также необходимо упрощение процедуры экологического контроля”, — заметила депутат и добавила, что разработка поправок должна быть завершена уже в этом году.