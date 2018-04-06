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К 2030 году Россия может удвоить объём аквакультуры
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К 2030 году Россия может удвоить объём аквакультуры 

Парламентская газета 48 минут назад
Фото: Парламентская газета
К 2030 году Россия может удвоить объём аквакультуры, заявила вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова на круглом столе, посвященном правовому регулированию в сфере аквакультуры.
Вице-спикер напомнила, что в 2013 году был принят закон об аквакультуре. Однако для того, чтобы он заработал в полную силу, для развития необходимы изменения в Водный и Лесной кодексы. «Все дело в специфике рыборазведения в искусственных водоёмах, фермеру нужна собственность не только на водный объект, но и на прибрежный земельный участок для создания инфраструктуры», -рассказала депутат.
“Для развития аквакультуры также необходимо упрощение процедуры экологического контроля”, — заметила депутат и добавила, что разработка поправок должна быть завершена уже в этом году.
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