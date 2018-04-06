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В Киеве подожгли храм Московского патриархата
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В Киеве подожгли храм Московского патриархата 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Ночью в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил настоятель этого храма Димитрий Гарчук.
«Кто-то совершил поджог храма», — написал он в Facebook, опубликовав фотографии последствий пожара. На снимках видны обгоревшие стены внутри здания.
Гарчук выразил благодарность пожарным Голосеевского района.
«Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», — добавил настоятель храма.
Напомним, в прошлом месяце в Киеве также поджигали один из храмов УПЦ МП. До этого в феврале радикалы подожгли храм Московского патриархата во Львове. Кроме того, в конце января экстремисты в центре Киева спилили стенд часовни возле Десятинной церкви.
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