В Киеве подожгли храм Московского патриархата

Ночью в Киеве подожгли храм Иерусалимской иконы Богородицы Украинской православной церкви Московского патриархата, сообщил настоятель этого храма Димитрий Гарчук.

«Кто-то совершил поджог храма», — написал он в Facebook, опубликовав фотографии последствий пожара. На снимках видны обгоревшие стены внутри здания.

Гарчук выразил благодарность пожарным Голосеевского района.

«Прости, Господи, поджигателям, ибо не ведают, что творят», — добавил настоятель храма.