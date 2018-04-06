Антипинский НПЗ посетила делегация из Казахстана

Для почетных гостей была организована экскурсия по территории НПЗ и производственным площадкам завода. Члены делегации смогли увидеть основные технологические установки, в том числе находящийся на заключительном этапе строительства комплекс по производству высокооктановых бензинов.

Представители Павлодарской области Казахстана , в которой расположен один из крупнейших в республике нефтеперерабатывающих заводов, высоко оценили технологическое оснащение завода, а также уровень автоматизации производственных процессов.

По итогам посещения промышленных предприятий Тюменской области Булат Бакауов отметил, что у двух регионов существует крепкая основа для реализации совместных проектов и база для взаимовыгодного сотрудничества обеих сторон.