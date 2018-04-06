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Антипинский НПЗ посетила делегация из Казахстана
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Антипинский НПЗ посетила делегация из Казахстана 

РИА «ФедералПресс» 53 минуты назад
Для почетных гостей была организована экскурсия по территории НПЗ и производственным площадкам завода. Члены делегации смогли увидеть основные технологические установки, в том числе находящийся на заключительном этапе строительства комплекс по производству высокооктановых бензинов.
Представители Павлодарской области Казахстана, в которой расположен один из крупнейших в республике нефтеперерабатывающих заводов, высоко оценили технологическое оснащение завода, а также уровень автоматизации производственных процессов.
По итогам посещения промышленных предприятий Тюменской области Булат Бакауов отметил, что у двух регионов существует крепкая основа для реализации совместных проектов и база для взаимовыгодного сотрудничества обеих сторон.
Группа компаний «Новый Поток» (New Stream Group) учреждена Дмитрием Мазуровым более 10 лет назад. В Группу в рамках стратегического партнерства входят предприятия, осуществляющие нефтепереработку (Тюменская область, Республика Марий Эл, Краснодарский край), битумное производство (Нижегородская область), транспортировку и реализацию нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынках, а также инжиниринг и строительство объектов под ключ. Кроме того, в New Stream Group входит компания, владеющая месторождениями в Оренбургской области.
Базовым нефтеперерабатывающим предприятием New Stream Group является Антипинский НПЗ, установленная мощность переработки которого превышает 9 млн тонн в год, а глубина переработки достигла рекордных для России 98%, что позволило предприятию полностью отказаться от производства мазута. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и продуктопроводу. Качество дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.
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