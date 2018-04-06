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Регину Тодоренко перепутали с Ксенией Собчак
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Регину Тодоренко перепутали с Ксенией Собчак 

FashionTime 56 минут назад
Фото: FashionTime
Регина Тодоренко стала ведущей премии GQ Travel Awards. Девушка была хозяйкой церемонии вместе с коллегой по программе «Орел и Решка» Антоном Лаврентьевым. Премия GQ Travel Awards призвана выявить лучшие авиакомпании, курорты и аэропорты — по версии пользователей Рунета.
Это мероприятие стало ярким не только участием звезд российского шоу-бизнеса, но и, во многом, благодаря очаровательной Регине Тодоренко. Девушка делилась с поклонниками фотографиями, выкладывая их в своем микроблоге и подписывая в шуточной манере:
«Я в образе бАгини на #gqtravelawards) Вы привыкли видеть меня бегающей по джунглям с рюкзаком, а как я вам в таком амплуа?»
Регина Тодоренко
Однако именно эта фотография ввела поклонников Тодоровской в заблуждение. Многие ошибочно приняли ее за Ксению Собчак, которая, напомним, в эти дни отдыхает с семьей в Тайланде.
Однако Регину Тодоренко это сравнение не огорчило, и она провела церемонию GQ Travel Awards с огоньком и шутками.
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