Регину Тодоренко перепутали с Ксенией Собчак

Регина Тодоренко стала ведущей премии GQ Travel Awards. Девушка была хозяйкой церемонии вместе с коллегой по программе «Орел и Решка» Антоном Лаврентьевым . Премия GQ Travel Awards призвана выявить лучшие авиакомпании, курорты и аэропорты — по версии пользователей Рунета.

Это мероприятие стало ярким не только участием звезд российского шоу-бизнеса, но и, во многом, благодаря очаровательной Регине Тодоренко. Девушка делилась с поклонниками фотографиями, выкладывая их в своем микроблоге и подписывая в шуточной манере:

«Я в образе бАгини на #gqtravelawards) Вы привыкли видеть меня бегающей по джунглям с рюкзаком, а как я вам в таком амплуа?»

Регина Тодоренко

Однако именно эта фотография ввела поклонников Тодоровской в заблуждение. Многие ошибочно приняли ее за Ксению Собчак , которая, напомним, в эти дни отдыхает с семьей в Тайланде.

Однако Регину Тодоренко это сравнение не огорчило, и она провела церемонию GQ Travel Awards с огоньком и шутками.