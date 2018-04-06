«Солдатики разбегутся»: в челябинском военном вузе обрушился забор

Утром в пятницу, 6 апреля, в бывшем автомобильном училище, где сейчас располагается филиал Омского учебного центра по подготовке младших специалистов автобронетанковой службы, обвалился забор. Об этом сообщили читатели 74.ru. — Рухнула часть забора автомобильного училища, скоро солдатики разбегутся, — сообщил Николай.

— Я как раз в этот момент начал переходить дорогу, и на моих глазах упали три секции забора, — рассказал челябинец Кирилл. — Возле забора нет тротуара, так что никто не пострадал. Пыль только поднялась. Развалился, скорее всего, от сырости.

Как передаёт с места событий фотокорреспондент 74.ru, сейчас курсанты разбирают завалы. На момент публикации дозвониться до учебного заведения не удалось.