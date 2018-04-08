МИД РФ предупреждает США: Антироссийские выпады не останутся без ответа

Глава внешнеполитического ведомства провел всю пятницу на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ и не имел возможности детально ознакомиться с предпринятыми американской стороной шагами. Впрочем, как сообщил источник в российской делегации, несмотря на достигнутую президентами России и США договоренность о проведении личной встречи, Москва предполагала, что Белый дом продолжит действия, способные до основания разрушить отношения между государствами. Причем существует серьезное опасение, что диалог между Москвой и Вашингтоном может скатиться к состоянию до 1933 года, когда между СССР и США не существовало дипломатических отношений.

Существует серьезное опасение, что диалог между Москвой и Вашингтоном может скатиться к состоянию до 1933 года, когда между СССР и США не существовало дипотношений

При этом в Соединенных Штатах продолжают говорить о желании улучшать отношения с Россией . Об этом, в частности, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс , когда ее спросили, означает ли введение ограничительных мер против Москвы отказ Трампа от встречи с Путиным. «Совершенно нет», — объяснила сомневающимся Сандерс. Тем не менее, по сведениям источника «РГ», предметный диалог по организации таких переговоров еще не начался. Возможно, это произойдет после утверждения Конгрессом нового госсекретаря.

В то же время адресованное журналистам сообщение Сандерс о планах президента США продолжать жесткую линию в отношении Москвы, подтверждает надежды Трампа подойти к будущей встрече с Путиным в более сильной, с его точки зрения, позиции. «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест», — говорится в комментарии российского министерства иностранных дел.

На пресс-подходе в Минске Сергея Лаврова спросили, каким он видит выход из возникшего между Россией и рядом западных стран противостояния? При этом помимо дела об отравлении бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля упоминались и возможные (но на тот момент еще официально не введенные) ограничительные меры со стороны Вашингтона. «Если прекращение нынешней ситуации наши партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что была во всем и везде не права, если такие расчеты у них по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России», — иронично заметил министр, напомнив прессе слова Александра Невского «не в силе Бог, а в правде».

Добавлю, что в 1792 году Екатерина Вторая, проводя труднейшие дипломатические переговоры с европейскими странами, стремившимися обмануть и предать Россию, чтобы ограничить ее влияние на мировые события, писала: «Не соглашусь ни на что из этого нового порядка вещей, при утверждении которого не только не обращали бы никакого внимания на Россию, но и осыпали ее оскорблениями, задирали ее ежеминутно». И далее продолжала: «Если другие не хотят знать России, то следует ли из этого, что Россия должна забыть собственные интересы?»

Участники Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске поддержали внесенное Белоруссией совместное заявление, нацеленное на то, чтобы призвать всех, кто хочет разобраться в ситуации с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей профессионально работать на основе принципов Организации по запрещению химоружия. Пока же, по мнению Лаврова, в Лондоне «пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции».

О том, что британскому правительству «надо быть откровеннее с британским народом» и перестать скрытничать пишет Gardian. «Из-за того, что доказательства предполагаемой причастности Кремля не публикуются, вокруг покушения на Скрипаля сгущается тайна. Возникает ряд вопросов по этому досье, в котором смешиваются интересы политиков и спецслужб», — констатирует французская La Croix. Даже самые преданные сторонники версии о безусловной виновности Кремля все чаще задаются в западных СМИ вопросом — где доказательства? Правда, тут же поспешно оговариваясь, что не призывают к выдаче деталей, которые могут поставить под угрозу источники разведки.

Но очевидно, что Лондону становится все труднее игнорировать нестыковки в «деле Скрипаля». На одну из них в ходе открытого заседания Совбеза ООН обратил внимание постоянный представитель России Василий Небензя . «Как могли Сергей и Юлия Скрипаль оставаться в нормальном состоянии после отравления еще несколько часов при том, что сержант полиции Ник Бейли , пришедший им на помощь, сразу потерял сознание. Как они все вообще смогли выжить после этого? Единственное объяснение — им всем был незамедлительно введен антидот», — озвучил странности, сопровождавшие события в Солсбери российский дипломат.

Не менее труднообъяснимым для официального Лондона стало решение срочно уничтожить жившего в доме Сергея Скрипаля персидского кота. Его то ли усыпили, то ли сожгли из «гуманизма», потому что животное, со слов неназванного ветеринара, находилось в состоянии стресса.

По мнению бывшего гендиректора ОЗХО Жосе Бустани, «если в Лондоне на самом деле было применено нервно-паралитическое вещество A-234, как утверждает Британия, то оно не могло не затронуть самих отравителей, поскольку его радиус поражения весьма широк».

В воскресенье британская The Times , ставшая официальным «сливным бачком» для новостей, полученных от источников в правительстве и спецслужбах, сообщила о переговорах британской МИ-6 и ЦРУ . Речь шла о переселении Сергея и Юлии Скрипаль, которые, как утверждает издание, постепенно восстанавливаются после химической атаки, в другую страну. В первую очередь рассматриваются США, где бывший британский агент будет жить под новым именем и «там будет проще Скрипалей защитить». Одновременно официальный Лондон отказал в визе двоюродной сестре Юлии — Виктории Скрипаль на том основании, что Юлия не хочет ее видеть. В интервью "Санди таймс" Виктория напомнила последние фразы своего телефонного разговора с Юлией, в котором та заплакала, когда у нее забрали телефон. «Вы думаете, она плачет потому, что не хочет меня видеть?» — задается вопросом Виктория. Но в стремлении поглубже спрятать в Америке «концы в воду» британским спецслужбам наплевать на человеческие судьбы.