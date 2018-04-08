МИД РФ предупреждает США: Антироссийские выпады не останутся без ответа 

Глава внешнеполитического ведомства провел всю пятницу на заседании Совета министров иностранных дел стран СНГ и не имел возможности детально ознакомиться с предпринятыми американской стороной шагами. Впрочем, как сообщил источник в российской делегации, несмотря на достигнутую президентами России и США договоренность о проведении личной встречи, Москва предполагала, что Белый дом продолжит действия, способные до основания разрушить отношения между государствами. Причем существует серьезное опасение, что диалог между Москвой и Вашингтоном может скатиться к состоянию до 1933 года, когда между СССР и США не существовало дипломатических отношений.
Существует серьезное опасение, что диалог между Москвой и Вашингтоном может скатиться к состоянию до 1933 года, когда между СССР и США не существовало дипотношений
При этом в Соединенных Штатах продолжают говорить о желании улучшать отношения с Россией. Об этом, в частности, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, когда ее спросили, означает ли введение ограничительных мер против Москвы отказ Трампа от встречи с Путиным. «Совершенно нет», — объяснила сомневающимся Сандерс. Тем не менее, по сведениям источника «РГ», предметный диалог по организации таких переговоров еще не начался. Возможно, это произойдет после утверждения Конгрессом нового госсекретаря.
В то же время адресованное журналистам сообщение Сандерс о планах президента США продолжать жесткую линию в отношении Москвы, подтверждает надежды Трампа подойти к будущей встрече с Путиным в более сильной, с его точки зрения, позиции. «Не дождавшись должного эффекта от предыдущих санкций, вашингтонские политики дошли до такой нелепости, что пытаются ударить по нашим компаниям, давно поддерживающим деловые связи с США, от которых там зависят тысячи рабочих мест», — говорится в комментарии российского министерства иностранных дел.
На пресс-подходе в Минске, Сергея Лаврова спросили, каким он видит выход из возникшего между Россией и рядом западных стран противостояния? При этом помимо дела об отравлении бывшего агента британских спецслужб Сергея Скрипаля упоминались и возможные (но на тот момент еще официально не введенные) ограничительные меры со стороны Вашингтона. «Если прекращение нынешней ситуации наши партнеры связывают с тем, что Россия сознается во всех смертных грехах и скажет, что была во всем и везде не права, если такие расчеты у них по-прежнему бытуют, то там перевелись окончательно специалисты по России», — иронично заметил министр, напомнив прессе слова Александра Невского «не в силе Бог, а в правде».
Добавлю, что в 1792 году Екатерина Вторая, проводя труднейшие дипломатические переговоры с европейскими странами, стремившимися обмануть и предать Россию, чтобы ограничить ее влияние на мировые события, писала: «Не соглашусь ни на что из этого нового порядка вещей, при утверждении которого не только не обращали бы никакого внимания на Россию, но и осыпали ее оскорблениями, задирали ее ежеминутно». И далее продолжала: «Если другие не хотят знать России, то следует ли из этого, что Россия должна забыть собственные интересы?»
Участники Совета министров иностранных дел стран СНГ в Минске поддержали внесенное Белоруссией совместное заявление, нацеленное на то, чтобы призвать всех, кто хочет разобраться в ситуации с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей профессионально работать на основе принципов Организации по запрещению химоружия. Пока же, по мнению Лаврова, в Лондоне «пытаются лихорадочно, судорожно каждый день искать какие-то новые подтверждения своей абсолютно незащитимой позиции».
О том, что британскому правительству «надо быть откровеннее с британским народом» и перестать скрытничать пишет Gardian. «Из-за того, что доказательства предполагаемой причастности Кремля не публикуются, вокруг покушения на Скрипаля сгущается тайна. Возникает ряд вопросов по этому досье, в котором смешиваются интересы политиков и спецслужб», — констатирует французская La Croix. Даже самые преданные сторонники версии о безусловной виновности Кремля все чаще задаются в западных СМИ вопросом — где доказательства? Правда, тут же поспешно оговариваясь, что не призывают к выдаче деталей, которые могут поставить под угрозу источники разведки.
Но очевидно, что Лондону становится все труднее игнорировать нестыковки в «деле Скрипаля». На одну из них в ходе открытого заседания Совбеза ООН обратил внимание постоянный представитель России Василий Небензя. «Как могли Сергей и Юлия Скрипаль оставаться в нормальном состоянии после отравления еще несколько часов при том, что сержант полиции Ник Бейли, пришедший им на помощь, сразу потерял сознание. Как они все вообще смогли выжить после этого? Единственное объяснение — им всем был незамедлительно введен антидот», — озвучил странности, сопровождавшие события в Солсбери российский дипломат.
Не менее труднообъяснимым для официального Лондона стало решение срочно уничтожить жившего в доме Сергея Скрипаля персидского кота. Его то ли усыпили, то ли сожгли из «гуманизма», потому что животное, со слов неназванного ветеринара, находилось в состоянии стресса.
По мнению бывшего гендиректора ОЗХО Жосе Бустани, «если в Лондоне на самом деле было применено нервно-паралитическое вещество A-234, как утверждает Британия, то оно не могло не затронуть самих отравителей, поскольку его радиус поражения весьма широк».
В воскресенье британская The Times, ставшая официальным «сливным бачком» для новостей, полученных от источников в правительстве и спецслужбах, сообщила о переговорах британской МИ-6 и ЦРУ. Речь шла о переселении Сергея и Юлии Скрипаль, которые, как утверждает издание, постепенно восстанавливаются после химической атаки, в другую страну. В первую очередь рассматриваются США, где бывший британский агент будет жить под новым именем и «там будет проще Скрипалей защитить». Одновременно официальный Лондон отказал в визе двоюродной сестре Юлии — Виктории Скрипаль на том основании, что Юлия не хочет ее видеть. В интервью "Санди таймс" Виктория напомнила последние фразы своего телефонного разговора с Юлией, в котором та заплакала, когда у нее забрали телефон. «Вы думаете, она плачет потому, что не хочет меня видеть?» — задается вопросом Виктория. Но в стремлении поглубже спрятать в Америке «концы в воду» британским спецслужбам наплевать на человеческие судьбы.
Показательно, что вводя ограничительные меры против российских граждан и предприятий, министерство финансов США не стало даже упоминать о «деле Скрипаля» в перечне причин для санкций. Как утверждал глава ведомства Стивен Мнучин, предпринятые меры — составная часть закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Хотя трудно понять, каким образом Белый дом рассчитывает «оставить открытой дверь для диалога с Россией» и стремиться «к улучшению отношений» с нашей страной, одновременно стремясь нанести урон российским интересам. Со своей стороны Москва обещала не оставить «ни нынешний, ни любой новый антироссийский выпад без жесткого ответа». На Смоленской площади подчеркнули: «Никакие меры давления не свернут Россию с избранного курса».