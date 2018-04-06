Дорожки в парке Черное озеро приведут в порядок после 28 апреля 

Из-за таяния снегов в казанском парке Черное озеро затопило дорожки. Жалобы оставили в «Народном контроле». В тоже время, дирекция парков и скверов Казани обещает, что проблема будет решена. Глава дирекции Алсу Саетова отмечает, что подрядчик приведет в порядок покрытие после 28 апреля в рамках своих гарантийных обязательств. «Там действительно есть сложности с покрытием, но в рамках гарантийных обязательств подрядчика восстановительные работы будут проведены», — передает слова Саетовой «Бизнес Online». Покрытие должно было выдержать подтопление. Однако проблема в том, что его укладывали ближе к зиме и оно, как говорит Саетова, просто не успело утрамбоваться.