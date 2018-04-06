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МарТех 2018 впервые пройдет в Москве
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МарТех 2018 впервые пройдет в Москве 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
В условиях возрастающей конкуренции каждый руководитель и собственник бизнеса задает себе вопрос: «Что можно сделать для улучшения бизнес-процессов?». Didgital-трансформация — сегодня это тренд № 1. Интеграция маркетинговых технологий, IT и управленческих решений позволит компаниям выйти на качественно новый уровень. Какие технологии и сервисы, модели работы уже существуют на рынке и что можно будет использовать в ближайшем будущем, расскажут спикеры МАрТех 2018.
Спикеры — первые лица и топ-менеджеры ведущих компаний: Райффайзенбанк, Google, IBM, ABM-expert, ФРИИ, AVRA, ITERBI, кадрового агентства PRUFFI, 1С-Битрикс.
Спикеры конференции расскажут о том, как построить martech-экосистему из разрозненного набора инструментов, какие маркетинговые технологии можно использовать уже сейчас и что ждать от интернет-маркетинга в будущем. Каковы основные тренды потребительского поведения в 2018 году. Какие инструменты управления взаимоотношениями с клиентами можно внедрить в российских условиях и как это сделать. Что такое дополненная и виртуальная реальность: хайп или эффективный маркетинговый инструмент.
Отдельно поговорим о том, как воспитать квалифицированные мультидисциплинарные кадры в маркетинге и как искусственный интеллект меняет маркетинг.
В блоге, посвященном большим данным, говорим об аналитике, управлении информацией и облачных технологиях.
Подробно программу конференции можно посмотреть на сайте.
Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться на сайте и получить подтверждение о регистрации.
Место проведения: Конгресс-центр Технополис, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42 корп. 5  Время проведения: 23 марта 2018 с 9.00 до 18.15  Партнерский материал
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