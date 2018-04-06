В Госдуме обсудят введение ответственности для блогеров и Telegram-каналов

России могут ввести ответственность для блогеров и Telegram-каналов за распространение недостоверных данных. Такую инициативу обсудят в Госдуме , передает RT.

Как рассказал председатель совета блогеров Илья Зотов , обсуждение состоится 9 апреля на совместном заседании экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте и комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Он отметил, что Telegram совсем недавно стал источником информации для многих жителей страны. Однако далеко не все используют его только для распространения достоверных данных. Неверную информацию затем перепечатывают СМИ и вводят людей в заблуждение.