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Полпред Бабич: в Шиханах никогда не было химоружия
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Полпред Бабич: в Шиханах никогда не было химоружия 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Newsru.com
В лаборатории Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии в Шиханах никогда не хранилось химоружие, в том числе так называемый газ «Новичок». Об этом заявил бывший глава госкомиссии по химразоружению, полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
"Эта лаборатория не входила в спектр нашей работы. Все базы, где хранилось химическое оружие, известны, Шиханы к ним не относятся", — сказал он "Интерфаксу".
При этом он добавил, что в Саратовской области «был объект, но не в Шиханах».
Как сообщалось ранее, разведслужба Великобритании пришла к выводу о том, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» было произведено на военной исследовательской базе в Шиханах. Между тем еще во вторник глава военной научно-технической лаборатории в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британским специалистам не удалось установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.
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