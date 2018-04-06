В тюменской областной научной библиотеке имени Д. И. Менделеева состоялась презентация книги «На страже родного города», приуроченной к 300-летию российской полиции и 10-летию со дня образования УМВД России по г. Тюмени. В зале собрались уникальные люди, работавшие в сфере поддержания правопорядка на протяжении долгого времени, действующий руководящий состав городского УМВД, а также общественники. Открыл презентацию начальник УМВД России по городу Тюмени Петр Вагин, представив общему внимаю издание о полицейском ведомстве. В своей презентации Петр Александрович рассказал об истории создания городского УМВД, динамике по снижению преступности за 10 лет, начиная с 2008 года, о современных подразделениях, не забыв при этом отметить каждый из восьми созданных отделов полиции. Современная история представлена здесь в персоналиях, конкретных событиях и фактах. Пригашенные на презентацию легенды тюменской милиции не выпускали из рук подаренную книгу и с удовольствием выступили с ответным словом. Серди них были — бывший начальник ТЮИ МВД РФ генерал-майор милиции в отставке Александр Числов, бывший заместитель начальника ГУВД по городу Тюмени Николай Моисеев, директор музея УМВД по Тюменской области, ветеран МВД РФ Виктор Рычков, председатель Совета ветеранов по г. Тюмени, подполковник милиции в отставке Валерий Пелевин. Затем слово взял председатель Общественного совета при ведомстве Александр Пересторонин, который подчеркнул важность взаимодействия общественников и полиции на пути к единой цели — сохранению и поддержанию порядка и помощи законопослушным гражданам нашего государства. Приглашенный на презентацию Советник губернатора Тюменской области по специальным проектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин отметил, что город может спать спокойно, когда на страже правопорядка стоит такой коллектив полиции. Отельный экземпляр редактор издания Петр Вагин вручил директору библиотеки Ольге Адамович. Теперь все желающие могут познакомиться с историей и современностью ведомства, посетив областную библиотеку.