В чем суть проблемы Моритомо Гакуэн?

Скандал с Моритомо Гакуэн все еще обсуждается в парламенте. «Может, стоит уже оставить в покое этот вопрос?» — говорят многие. Так в чем же заключается проблема?

Во-первых, вопрос в том, законно ли было занижать цены на государственное имущество, представляющее ценность для граждан страны. Землю, оценочная стоимость которой составляет более 900 миллионов йен, уступили почти на 800 миллионов йен дешевле, и проблему представляет неточный расчет расходов необходимых на ликвидацию загрязнения на данной территории, который стал причиной занижения цены.

Подозрения вызывает и то, что перед этим служащие министерства финансов сдали в аренду школе данную территорию, где по причине отсутствия бюджетных средств не была произведена ликвидация закопанного мусора.

Хотя разрешение на аренду земли данной школой не соответствовало правилам префектуры Осака , и муниципалитет, и министерство финансов легко делали для нее исключение.

Помимо этого, стоит вопрос, были ли причастны к продаже участка премьер-министр Абэ и его супруга Акиэ, какова была роль их секретаря Саэко Тани. Внимание обращают на себя и странные моменты при оформлении министерством финансов документов, касающихся скидки, которую требовала школа.

И, наконец, были ли сфальсифицированы официальные документы для соответствия заявлению премьер-министра, сделанному в феврале прошлого года: «Если я или моя супруга Акиэ вовлечены (в продажу земли), я уйду в отставку как премьер-министр и как депутат». Если подделка действительно имела место, кто дал указание ее осуществить?

За фальсификацию официальных документов полагается тяжкое наказание — до десяти лет каторжных работ. А ведь чиновники не задумываются о том, что подделывают ценные для государственных учреждений расчетные документы. Хоть это и достойно осуждения, они считают, что, если скрыть подобные действия, то они останутся незамеченными. Если авторитетные силы, в том числе и политики, не примут надлежащие меры, органы власти будут по-прежнему признавать невозможной подделку 14 документов в 300 местах.

Члены кабинета Абэ еще не взяли на себя ответственность по этому делу. Предложение о принятии мер для предотвращения повторных инцидентов — это всего лишь отговорка. Нужно найти ответственных за преступление лиц и пересмотреть систему контроля над официальными документами.

Японские чиновники не понимают, что подобные материалы имеют историческое значение. Хотя в 2009 году был принят закон о контроле над официальными документами, кардинально проблему этим решить не удалось.

Если посмотреть на систему функционирования Национального архива Японии , все сразу становится ясно. В то время, как в аналогичном учреждении в США служат около 2500 человек, а в Канаде — 660, в Японии это всего лишь 42 человека (согласно «Докладу об изучении текущей ситуации в сферах контроля, хранения и использования официальных документов в зарубежных странах» от 2003 года).

Премьер-министр Абэ гордится тем, что дал распоряжения об использовании электронных платежей в министерствах и управлениях, однако это лишь минимальная мера. Нужно увеличить число обязательных для хранения административных документов в государственных учреждениях, а также сохранять записи переговоров с политиками, электронные письма и данные.

Проблема ежедневных донесений о деятельности Сил самообороны Японии во время их участия в миротворческих операциях ООН Южном Судане , нынешний скандал вокруг подделки расчетных документов — это инциденты, которых было возможно избежать, если бы контроль над официальными документами осуществлялся добросовестно.

Политикам необходимо взять на себя ответственность за эту проблему, как можно быстрее внести поправки в закон о контроле над официальными документами, и таким образом повлиять на мнение органов власти.

Оказание протекции своим друзьям со стороны политиков недопустимо, однако небрежность в контроле над официальными документами тоже может повлиять на судьбу нашей страны.