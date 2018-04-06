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Исторические дома в Красноярске приобретают новый вид
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Исторические дома в Красноярске приобретают новый вид 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
С началом весны в Красноярске снова приступили к реставрации домов исторического центра, на некоторых домах уже виден новый облик, к ремонту других только приступают, для третьих разрабатываются проекты, сообщают в мэрии.
Так, к завершению подходят реставрационные работы на доме по улице Карла Маркса, 38, в своё время работал Дубровинский. На стенах сохранили коллаж с обрывками газетных статей прошлых столетий, которыми были обклеены стены. В нём инвестор собирается разместить кафе. Будет благоустроена и прилегающая территория: здесь будут выполнены элементы ландшафтного дизайна, установлены скамейки для отдыха горожан. Полностью завершить реставрацию планируется до конца 2018 года.
К реставрации двухэтажного бревенчатого дома по улице Ленина, 84, усадьбы купца Андреева инвестор приступил в конце марта, все аутентичные элементы строения сохраняются. «Резные наличники на окнах, элементы декора фасада, печи внутри здания и двери — всё это сохраним, а некоторые утраченные детали будем восстанавливать», — рассказывает представитель инвестора Александр Чухарев. Работы обещают завершить к концу года и сдать под аренду офисов.
В перспективе приведение работ на территории в границах улиц Марковского, Вейнбаума и Ленина, на которой расположен объект культурного наследия — дом Святителя Луки. Здесь также планируется провести комплексную реновацию исторической среды.
Напомним, в феврале-марте на улице Перенсона были практически снесены исторические усадьбы, которые были включены в список объектов с признаками культурного наследия народов РФ. Общественники тщетно пытались спасти наследие от разрушения.
«Разделяю желание красноярцев о том, что современный город должен сохранять элементы истории, имеющие особую ценность. При этом важно, чтобы наше историческое наследие не являлось «чемоданом без ручки»: и нести невозможно, и бросить жалко. Поэтому взаимодействия с бизнесом мы предполагаем развивать, оказывать поддержку инвесторам, которые готовы вкладывать серьёзные средства в реставрацию».
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