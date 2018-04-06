Приставы целый день будут отвечать на вопросы орловцев

Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области 19 апреля 2018 года проведёт День единого приема граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Прием граждан и представителей организаций будет проводиться во всех структурных подразделениях судебных приставов, а также в аппарате Управления.

Приём будет осуществляться без предварительной записи. Однако лучше заранее сообщить о планируемом обращении, чтобы судебные приставы могли подготовить решение того или иного вопроса к моменту приёма и по возможности принять необходимые меры.

Предварительная запись на личный прием к руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области — главному судебному приставу Орловской области Михаилу Витальевичу Смирнову и его заместителям производится с 10 до 16 часов по телефону 8 (4862) 72-52-80 и в электронном виде на официальном сайте УФССП России по Орловской области через вкладку «Сервисы» — «Запись на личный прием к должностным лицам территориальных органов ФССП России», а также через личный кабинет стороны исполнительного производства на Едином портале государственных услуг или на сайте Управления.

Для того чтобы попасть на приём в обязательном порядке необходим документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт) или документ, подтверждающий полномочия лица, прибывшего на приём.

Прием граждан и представителей организаций должностными лицами Управления будет проводиться с 14 до 20 часов по адресу: г. Орел, ул. Авиационная, д. 5. Адреса структурных подразделений, находящихся в районах области можно узнать на официальном интернет-сайте Управления (r57.fssprus.ru) во вкладке «Контакты».