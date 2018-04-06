Глеб Никитин: «Установление истины требует огромной самоотдачи выбранному делу, постоянного роста и развития каждого сотрудника»

Фото www.government-nnov.ruГлеб Никитин : «Установление истины требует огромной самоотдачи выбранному делу, постоянного роста и развития каждого сотрудника»Уважаемые работники следственных органов МВД РФ и ветераны службы, поздравляю вас с профессиональным праздником!

Практически каждый человек любит детективные истории, в которых распутываются преступления, и побеждает справедливость. Но лишь вы знаете, как на самом деле сложна такая работа. Сбор доказательств — одна из важнейших вех на пути правосудия. От вашего труда зависит неотвратимость наказания, вместе с оперативными работниками вы стоите на переднем рубеже борьбы с преступностью.

Эпоха стремительно меняется, вам на помощь приходят современные технологии, растет уровень оснащения следственных органов. Это позволяет более точно и оперативно проводить расследования, но, как и века назад главными остаются человеческие и профессиональные качества следователя. Установление истины требует огромной самоотдачи выбранному делу, постоянного роста и развития каждого сотрудника.

Вы много общаетесь с людьми: подозреваемыми, потерпевшими, свидетелями. Это огромное количество эмоций, причем практически всегда негативных. В профессиональный праздник хочется пожелать вам терпения в непростой работе, пусть удача сопутствует вам в самых сложных делах и поможет в установлении справедливости. Вам и вашим близким желаю здоровья, счастья и благополучия