В Усолье-Сибирском Иркутской области подведены итоги первого этапа конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа» 

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» и члены общественного совета при полиции выбрали лучшие работы, которые представили юные жители города и района на конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа».
Мероприятие проходит в регионе уже шестой год подряд.
В этом году в связи с празднованием 300-летия образования российской полиции добавлена специальная номинация, включающая исторический аспект деятельности полиции в разные периоды развития страны: полицмейстеров, приставов, городовых, урядников, жандармов, милиционеров.
Почти 50 работ, созданных самостоятельно и вместе с родителями, представили воспитанники детских садов и учебных учреждений города Усолье-Сибирское и Усольского района.
Участники конкурса «Полицейский дядя Степа» изготовили различных кукол-полицейских, отображающих образ, как милиционера, так и современного сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, на суд жюри были представлены композиции, запечатлевшие сцены из служебной деятельности различных правоохранителей. В работах отчетливо прослеживается отношение детей к сотрудникам полиции, как к добрым и ответственным людям, стоящим на страже закона и порядка
Игрушки были сшиты, связаны, созданы с использованием бумаги, пластилина, картона.
Члены компетентного жюри путем голосования определили из представленных поделок лучшие, которые направлены в Иркутск на областной этап конкурса, где они будут бороться за призовые места.
Внимание комиссии привлекла работа, созданная Белковым Михаилом. Учащийся 8 класса Усольского гвардейского кадетского корпуса воссоздал в мельчайших деталях в пластилиновой миниатюре «Вахмистра Отдельного корпуса жандармов в форменной одежде образца 1897 года». Михаилом совместно с учителем истории Федоровой Ириной было проведено исследование и изучены материалы, что позволило ему передать цвет обмундирования, основные аксессуары и знаки отличия вахмистра Отдельного корпуса жандармов конца 19 века.