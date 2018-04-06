В Усолье-Сибирском Иркутской области подведены итоги первого этапа конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа»

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» и члены общественного совета при полиции выбрали лучшие работы, которые представили юные жители города и района на конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа».

Мероприятие проходит в регионе уже шестой год подряд.

В этом году в связи с празднованием 300-летия образования российской полиции добавлена специальная номинация, включающая исторический аспект деятельности полиции в разные периоды развития страны: полицмейстеров, приставов, городовых, урядников, жандармов, милиционеров.

Почти 50 работ, созданных самостоятельно и вместе с родителями, представили воспитанники детских садов и учебных учреждений города Усолье-Сибирское и Усольского района.

Участники конкурса «Полицейский дядя Степа» изготовили различных кукол-полицейских, отображающих образ, как милиционера, так и современного сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, на суд жюри были представлены композиции, запечатлевшие сцены из служебной деятельности различных правоохранителей. В работах отчетливо прослеживается отношение детей к сотрудникам полиции, как к добрым и ответственным людям, стоящим на страже закона и порядка

Игрушки были сшиты, связаны, созданы с использованием бумаги, пластилина, картона.

Члены компетентного жюри путем голосования определили из представленных поделок лучшие, которые направлены в Иркутск на областной этап конкурса, где они будут бороться за призовые места.