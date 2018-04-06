Пусть дворники руками мусор собирают: Владимир Слепцов потребовал очистить Ярославль

Сегодня на общегородском совещании глава Ярославля отчитал подчиненных за неубранный в городе мусор.

За прошлую неделю в единый диспетчерский центр поступило 2 364 обращения, большинство из них на мусор, который появляется из-под растаявшего снега, и громадные лужи, из-за которых люди не могут попасть в свои подъезды.

— Люди не видят дворников, — сказал Владимир Слепцов . — За зиму привыкли, что достаточно трактора и человека с лопатой, чтобы снег убирать. Сейчас это не работает. Теперь нужен человек, собирающий мусор. Главы, запишите себе: «Сейчас вы должны убрать весь случайный мусор».

Мэр пригрозил, что проверять будет лично: приезжая на какое-то мероприятие, смотреть, не валяется ли где-то в округе мусор.

— Выдайте дворникам мешки. Пусть они руками его собирают, а не лопатами, — сказал градоначальник. — Сейчас дворники соберут случайный мусор, а на общегородском субботнике мы устроим масштабную чистку города под грабли и мётлы.

Кроме того, Владимир Слепцов потребовал за выходные вывести оставшиеся на обочинах большие снежные кучи.

Вчера Владимир Слепцов похвастался перед чиновниками, как кормят детей в школьных столовых.