Ещё
Мэр Ярославля потребовал убрать город к Пасхе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Ярославля потребовал убрать город к Пасхе 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На общегородском совещании в пятницу, 6 апреля, Владимир Слепцов призвал подчиненных к чистоте. Он приказал «поднимать» дворников и чистить улицы и дворы. Как отметил мэр, все территории в Ярославле за кем-то закреплены, поэтому в городе должен быть порядок.
«Сейчас вы должны тотально убрать весь мусор с улиц, тротуаров, из скверов. Все, что вытаяло во дворах и межквартальных проездах. Все должно быть чисто, без случайного мусора», — заявил Слепцов.
Также мэр обратил внимание на горы мусоров возле магазинов и остановочных комлпексов.
АиФ: последние новости
Житель Кургана пытался взломать сайт ярославского правительства В Красноперекопском и Фрунзенском районах определили места для выгула собак Ярославна вызвала спасателей, чтобы снять обручальное кольцо
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин уволил одиннадцать генералов250
В США заговорили об угрозе военным летчикам53
США ввели санкции против российских бизнесменов318
На Украине угрожают взорвать Крымский мост384
Малышева оправдалась за скандал с собаками648
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Компании
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение