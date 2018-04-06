Мэр Ярославля потребовал убрать город к Пасхе

На общегородском совещании в пятницу, 6 апреля, Владимир Слепцов призвал подчиненных к чистоте. Он приказал «поднимать» дворников и чистить улицы и дворы. Как отметил мэр, все территории в Ярославле за кем-то закреплены, поэтому в городе должен быть порядок.

«Сейчас вы должны тотально убрать весь мусор с улиц, тротуаров, из скверов. Все, что вытаяло во дворах и межквартальных проездах. Все должно быть чисто, без случайного мусора», — заявил Слепцов.

Также мэр обратил внимание на горы мусоров возле магазинов и остановочных комлпексов.