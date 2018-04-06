Ещё
Всего 4% жителей России верят в победу национальной команды на ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Всего 4% жителей России верят в победу национальной команды на ЧМ-2018 

Газета.Ru 40 минут назад
Лишь четыре процента россиян верят в победу сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».
По информации опроса, проведенного фондом «Общественное мнение», 17% опрошенных считают, что национальная команда сможет выйти из группы, но не сможет пройти дальше. 14% россиян не верят, что россияне выйдут из группы.
Среди респондентов 19% будут следить только за матчами сборной России, 30% будут смотреть все матчи, и лишь 4% — только игры с участием других стран, а 52% не собираются посещать стадионы.
Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи жителей России.
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Газета.Ru: последние новости
Юлия Скрипаль дала свою оценку инциденту в Солсбери СМИ рассказали о состоянии домашних животных Скрипаля Небензя: проект заявления Совбеза ООН о Солсбери будет лакмусовой бумажкой
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ167
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая317
В Москву придет аномальное потепление14
Поплавская сорвала шоу на НТВ69
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост13
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:48
Прохожие спасли собаку в Хабаровске
Происшествия
02:12
Запретить призыв в армию без повестки
Армия
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
00:45
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова
Шоу-бизнес
00:45
Рыба-монстр с человеческими зубами
Общество
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение