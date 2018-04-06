Всего 4% жителей России верят в победу национальной команды на ЧМ-2018

Лишь четыре процента россиян верят в победу сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» , 17% опрошенных считают, что национальная команда сможет выйти из группы, но не сможет пройти дальше. 14% россиян не верят, что россияне выйдут из группы.

Среди респондентов 19% будут следить только за матчами сборной России, 30% будут смотреть все матчи, и лишь 4% — только игры с участием других стран, а 52% не собираются посещать стадионы.

Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи жителей России

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.