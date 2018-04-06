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Всего 4% россиян верят в победу сборной России на чемпионате мира
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Всего 4% россиян верят в победу сборной России на чемпионате мира 

Советский спорт 18 минут назад
Фото: Soccer News
17% опрошенных считают, что российская команда сможет выйти из группы, но не сможет пройти дальше. 14% россиян не верят, что национальная команда выйдет из группы.
9% участников опроса верят, что сборная России выйдет в четвертьфинал. 6% россиян, считают, что команда выйдет в полуфинал и в финал ЧМ-2018.
19% опрошенных будут следить только за матчами сборной России, 30% будут смотреть все матчи, и лишь 4% — только игры с участием других стран.
У 52% россиян нет желания смотреть матчи чемпионата мира на стадионе. Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов.
Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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 Ещё 4 источника 
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