Всего 4% россиян верят в победу сборной России на чемпионате мира

17% опрошенных считают, что российская команда сможет выйти из группы, но не сможет пройти дальше. 14% россиян не верят, что национальная команда выйдет из группы.

9% участников опроса верят, что сборная России выйдет в четвертьфинал. 6% россиян, считают, что команда выйдет в полуфинал и в финал ЧМ-2018.

19% опрошенных будут следить только за матчами сборной России, 30% будут смотреть все матчи, и лишь 4% — только игры с участием других стран.

У 52% россиян нет желания смотреть матчи чемпионата мира на стадионе. Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля среди 1,5 тысячи респондентов.