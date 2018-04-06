Ещё
Новый IoT-ботнет атакует финансовый сектор
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый IoT-ботнет атакует финансовый сектор 

SecurityLab.ru 1 час назад
Исследователи безопасности из компании Recorded Future обнаружили новый ботнет, состоящий из интернет-телевизоров, web-камер и маршрутизаторов. Жертвами ботнета стали три организации из финансового сектора.
По словам исследователей, ботнет является разновидностью IoTroop и используется для осуществления DDoS-атак на финансовые фирмы. Как отметили специалисты, это самая масштабная кибератака со времен атаки ботнета Mirai в сентябре 2016 года.
Данный ботнет состоит из более чем 13 тыс. устройств, каждое из которых имеет уникальный IP-адрес.
Большинство скомпрометированных устройств — маршрутизаторы производства латвийской компании MikroTik. Злоумышленники, предположительно, используют функцию тестирования пропускной способности маршрутизаторов для осуществления атак. Большинство зараженных устройств находятся в России, Бразилии и Украине.
Согласно докладу, по меньшей мере одна из пострадавших фирм вынуждена была временно приостановить обслуживание своих клиентов, однако степень ущерба неизвестна.
Исследователи не назвали компании, на которые был нацелен ботнет, однако сказали, что они являются крупными фирмами из списка Fortune 500. В настоящее время неизвестно, кто стоит за атаками.
SecurityLab.ru: последние новости
Сеть криптовалюты Verge подверглась мощной кибератаке В медоборудовании Natus Xltek обнаружены критические уязвимости Представлен метод организации скрытого канала в стандарте GSM с помощью АТ-команд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая225
Россиянам посоветовали отказаться от доллара286
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова63
«Новичок» оказался родом из-под Саратова195
США отказались дружить с РФ393
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение