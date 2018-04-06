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Концепции развития городов Нижегородской области представят в интернете
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Концепции развития городов Нижегородской области представят в интернете 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Жители Нижегородской области теперь смогут активнее участвовать в решении вопросов развития городской среды. С 6 апреля начал свою работу сайт, где можно не только ознакомиться с концепциями развития городских пространств, узнать о времени общественных обсуждений, но и оставить свои предложения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.
Институт развития городской среды — это молодая некоммерческая организация, целью которой является повышение качества и комфорта общественных и дворовых пространств в городах и районных центрах Нижегородской области. Работа в этом направлении будет вестись совместно с гражданами, администрацией и бизнесом.
Как отмечает мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, организация, в том числе, будет следить за соблюдением профессиональных стандартов современной архитектуры и градостроительства на стадии воплощения проектных решений.
Кроме интерактивной площадки, нижегородцы могут лично высказать свои предложения и замечания по вопросам благоустройства городских пространств с 9 по 15 апреля 2018 года. Именно в эти даты состоятся встречи администрации Нижнего Новгорода с гражданами.
Ранее сообщалось, что работы по благоустройству выбранных нижегородцами территорий завершатся к октябрю.
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