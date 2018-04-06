Директор нижегородской фирмы отправится в колонию за махинацию с бюджетными деньгами

По данным пресс-службы нижегородской прокуратуры, в декабре 2014 года директор фирмы заключил от имени организации с городской администрацией концессионное соглашение на строительство объекта «Сети водоснабжения центральной части города Володарск». На эти нужды администрация перечислила мужчине 12 миллионов рублей. В конечном счете, мошенник перечислил указанную сумму на расчетные счета различных юридических лиц, не связанных с исполнением обязательств по соглашению.

«При этом работы не были выполнены, объект не сдан. Директор создавал видимость производимых работ. В частности, он платил работу экскаваторщика, геодезические и иные незначительные работы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.