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Директор нижегородской фирмы отправится в колонию за махинацию с бюджетными деньгами
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Директор нижегородской фирмы отправится в колонию за махинацию с бюджетными деньгами 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным пресс-службы нижегородской прокуратуры, в декабре 2014 года директор фирмы заключил от имени организации с городской администрацией концессионное соглашение на строительство объекта «Сети водоснабжения центральной части города Володарск». На эти нужды администрация перечислила мужчине 12 миллионов рублей. В конечном счете, мошенник перечислил указанную сумму на расчетные счета различных юридических лиц, не связанных с исполнением обязательств по соглашению.
«При этом работы не были выполнены, объект не сдан. Директор создавал видимость производимых работ. В частности, он платил работу экскаваторщика, геодезические и иные незначительные работы», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Свою вину мужчина признал в полном объеме. За совершенные махинации обвиняемый был приговрен к 4,5 годам колонии общего режима.
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