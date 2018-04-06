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Курганский хакер пытался взломать правительственный сайт с целью майнинга криптовалюты
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Курганский хакер пытался взломать правительственный сайт с целью майнинга криптовалюты 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: yarreg.ru
Житель Кургана попытался взломать сайт правительства Ярославской области для майнинга криптовалюты. Против него возбуждено уголовное дело, передает URA.RU со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Курганской области.
Курганец решил незаконным путем получить доступ к правительственному сайту, чтобы использовать служебное оборудование регионального правительства.
«Поскольку для получения биткоинов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы», — рассказали в ведомстве. Меньше чем за час уралец совершил более 114 тысяч попыток подбора пароля.
Компьютерную атаку засекли сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области, после чего обратились в ФСБ. Представители силового ведомства смогли определить, откуда исходила кибератака. В результате против 21-летнего жителя Кургана следственным подразделением ФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».
За это правонарушение ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.
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 Ещё 2 источника 
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