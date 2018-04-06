Курганский хакер пытался взломать правительственный сайт с целью майнинга криптовалюты

Курганец решил незаконным путем получить доступ к правительственному сайту, чтобы использовать служебное оборудование регионального правительства.

«Поскольку для получения биткоинов требуется мощное оборудование, потребляющее большое количество электроэнергии, курганец начал подбирать пароль для взлома госсайта при помощи вредоносной программы», — рассказали в ведомстве. Меньше чем за час уралец совершил более 114 тысяч попыток подбора пароля.

Компьютерную атаку засекли сотрудники собственной безопасности правительства Ярославской области, после чего обратились в ФСБ. Представители силового ведомства смогли определить, откуда исходила кибератака. В результате против 21-летнего жителя Кургана следственным подразделением ФСБ России по Курганской области возбуждено уголовное дело по статье «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

За это правонарушение ему может грозить лишение свободы сроком до четырех лет.