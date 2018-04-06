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Рожкова прокомментировала рейтинг «инвестиционных достижений» Клычкова
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Рожкова прокомментировала рейтинг «инвестиционных достижений» Клычкова 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Руководитель отдела информационной политики администрации Орловской области прокомментировала публикацию рейтинга глав регионов в издании «Вести. Финанс».
Особый резонанс в СМИ вызвало мнение экспертов, которые при составлении рейтинга поставили в заслугу врио Андрею Клычкову «осуществление крупного международного лизингового проекта „Пшеница-2000″“.
Отдел по информационной политике обратил внимание СМИ, на то, что портал „Регионы online“ в публикации не дает отсылки к каким-либо конкретным событиям, повлиявшим на место каждого из глав регионов в этом рейтинге.
— Это связано с тем, что для анализа применялась обработка большого массива данных. В любом случае редакция „Регионы online“ использовала данные об актуальных заявления Андрея Клычкова и о его участии в мероприятиях, состоявшихся не позднее 1 января 2018 года, — говорится в комментарии, размещённом на сайте правительства.
В комментарии уточняется, что в настоящее время Орловская область имеет долговые обязательства по проекту „Пшеница-2000“ и руководство региона предпринимает меры к тому, чтобы они были закрыты.
— В любом случае программа „Пшеница 2000“ не имеет никакого отношения к деятельности Андрея Клычкова на посту врио губернатора Орловской области, — говорится в ответеСМИ.
Также отдел по информационной политике уточняет, что издание „Вести. Финанс“ не имеет актуальных данных по этому вопросу и выражает сожаление, что сотрудники издания не обратились за разъяснениями или комментариями в пресс-службу.
Напомним, врио губернатора Орловской области оказался на четвертом месте рейтинга промышленной активности губернаторов России по версии портала „Вести. Экономики“. В заслугу врио губернатора были поставлены инвестиционные проекты, которые начали свою деятельность задолго до прихода Клычкова в Орловскую область.
Особое место в списке достижений Клычкова заняло „осуществление крупного международного лизингового проекта „Пшеница-2000″, предполагающий укрепление связки город-село сетью совместных производств. “
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Сообщение Рожкова прокомментировала рейтинг «инвестиционных достижений» Клычкова появились сначала на РИА 57.
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