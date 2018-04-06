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Салехардские офтальмологи освоили операции по протезированию хрусталика глаза
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Салехардские офтальмологи освоили операции по протезированию хрусталика глаза 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехардской окружной клинической больнице провели первые операции по протезированию хрусталика глаза. Врач-офтальмолог Сергей Кравцов прооперировал первые десять пациентов. Следующие операции запланированы на 14 апреля.
Отныне жители окружного центра и города Лабытнанги, Приуральского района могут при катаракте, характеризующейся помутнением вещества хрусталика глаза, либо его капсулы оперироваться в окружной больнице. По словам Сергея Кравцова, операции по замене хрусталика проходят совершенно безболезненно. Через микроразрез при помощи ультразвука, потемневший хрусталик превращают в эмульсию и выводят из глаза. А затем в свернутом состоянии вводится гибкая искусственная интраокулярная линза (искусственный хрусталик). Данная технология позволяет не накладывать швы и, соответственно, сделать период реабилитации минимальным.
Лечение проходит в хирургическом отделении с использованием современного оборудования лидирующих мировых брендов и лучших расходных материалов. В ближайших планах отделения — проводить операции по замене хрусталика при катаракте пациентам всего округа.
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