Салехардские офтальмологи освоили операции по протезированию хрусталика глаза

В Салехардской окружной клинической больнице провели первые операции по протезированию хрусталика глаза. Врач-офтальмолог Сергей Кравцов прооперировал первые десять пациентов. Следующие операции запланированы на 14 апреля.

Отныне жители окружного центра и города Лабытнанги , Приуральского района могут при катаракте, характеризующейся помутнением вещества хрусталика глаза, либо его капсулы оперироваться в окружной больнице. По словам Сергея Кравцова, операции по замене хрусталика проходят совершенно безболезненно. Через микроразрез при помощи ультразвука, потемневший хрусталик превращают в эмульсию и выводят из глаза. А затем в свернутом состоянии вводится гибкая искусственная интраокулярная линза (искусственный хрусталик). Данная технология позволяет не накладывать швы и, соответственно, сделать период реабилитации минимальным.

Лечение проходит в хирургическом отделении с использованием современного оборудования лидирующих мировых брендов и лучших расходных материалов. В ближайших планах отделения — проводить операции по замене хрусталика при катаракте пациентам всего округа.