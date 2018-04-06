Вернуть миллионы. Следователь об экономических преступлениях в Татарстане

6 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники следственных органов России . В этом году их службе исполняется 55 лет.

Для татарстанских сыщиков эта дата особенная. Именно они впервые использовали многие новации, позже взятые на вооружение по всей стране. Расследовали первое в России дело по преднамеренному банкротству — сети магазинов «Галактика», приговор по которому вынесли в Казани в 2001 году.

Первое, на что обращаешь внимание в его кабинете, — схемы с множеством кругов, треугольников, стрелочек и других, понятных только посвящённому человеку знаков. Организация «А» похитила деньги у организации «Д», используя организацию «Б», организацию «В» и «Е»… «Это далеко не самая сложная схема, по которой совершаются мошенничества, — говорит Билалов. — Составляя схему преступления, я готовлю и детальный план своей работы. Это только в кино следователь бегает за преступником с пистолетом. На самом деле основная часть нашей работы — скрупулёзный анализ документов».

Его Величество Документ

Ольга Любимова , АиФ-Казань: Булат Азатович, самые распространённые преступления — это мошенничества. А какие ещё дела вам приходится расследовать?

Булат Билалов: Различные схемы обналичивания денег — дела, возбуждённые по ст. 172 Уголовного кодекса «Незаконная банковская деятельность». Такие преступления разрушают экономическую целостность нашей страны.

Недавно наш отдел расследовал дело по редко применяемой статье 193 УК «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств». Казанский бизнесмен с 2011-го по 2014 год похитил у инвестиционных компаний более 400 млн рублей. Он организовал в Высокогорском районе производство композитов. Инвесторы выделили ему средства под проценты на расширение бизнеса.

Потом этот человек заключил контракт на поставку производственных линий с фирмами из ФРГ Швейцарии на более чем 1,5 млрд рублей. Заключил и контракты на поставку продукции. На самом деле он лишь делал вид, что организует производство. Свои обязанности по возврату денег с иностранных счетов этот предприниматель не исполнил, за границей остались 362 млн рублей. Кроме того, он оформил и не выплатил кредиты на имя троих своих сотрудников на 5 млн рублей. Сейчас это дело рассматривается в Вахитовском суде.

Азарт по закону

— Какие дела запомнились вам больше всего?

— Одни из самых интересных и в то же время сложных — преднамеренные банкротства. Здесь установить истину бывает очень тяжело. Выяснить, что именно компания сделала, чтобы специально ухудшить своё финансовое положение: какие фиктивные сделки совершила. Сложность в том, что признаки банкротства обычно наступают по истечении трёх месяцев с момента образования задолженности. Оказавшись в такой ситуации, компания не хочет ни с имуществом расставаться, ни с кредиторами расплачиваться. Начинает выводить активы — например, организуя аффилированные организации — на своих родственников, знакомых, друзей. А те стараются не давать показаний.

Но в ГСУ уже наработан хороший опыт по расследованию таких преступлений вместе с оперуполномоченными управления по экономической безопасности. В прошлом году мы направили в суд несколько таких дел. Только по одному из них совокупный ущерб составил 156 млн рублей. В рамках возмещения ущерба были арестованы все принадлежащие компании объекты. Какая-то сумма была погашена добровольно, часть суммы была изъята при обысках.

— И часто удаётся возместить ущерб?

— Если стараться, всё получается. Ведь для пострадавших самое главное — возмещение ущерба. По экономическим преступлениям, где суммы ущерба — десятки, сотни миллионов рублей, это особенно важно. Иногда расследование длится долго именно потому, что, уже установив виновного, ищем ещё и имущество — зачастую уже проданное третьим лицам. В рамках уголовных дел удавалоось возместить весь причинённый ущерб на суммы в 32 млн рублей, 22 млн рублей. Кроме того, было арестовано более 52 тыс. долларов США, имущество, транспорт.

— ГСУ МВД по РТ сейчас ведёт расследование в отношении УК в Приволжском районе Казани. В чём, на ваш взгляд, специфика дел в сфере ЖКХ?

— Думаю, сложность таких дел заключается в большом объёме законодательных актов в сфере ЖКХ: есть постановления правительства РФ , кабмина РТ, есть внутренние приказы, регламенты администраций. Под управлением одной УК может быть несколько сотен домов. Представьте, сколько документации надо анализировать. Сложность ещё и в том, что не хватает экспертов, которые хорошо знают эту область.

— В чём секрет успеха следователя?

— Как ни банально звучит, в усидчивости, терпении, коммуникабельности. А ещё у следователя должен быть азарт. Если тебе не интересно, ты не изучишь 300 томов уголовного дела по 200 с лишним страниц, сотни платёжек, справок из налоговой, других организаций… А эти документы надо ещё и найти, изъять, устанавливать, кому принадлежит то или иное имущество. Безусловно, большую роль играют в нашей работе оперативные подразделения, они годами ведут разработку преступных групп, устанавливают схемы махинаций.

Сюрпризы из прошлого

— В фильмах про полицию часто показывают, что из подозреваемых выбивают показания.

— В жизни я никогда такого не видел! Да и зачем это надо? Чтобы потом в суде человек отказался от первоначальных показаний?

Следователь должен уметь общаться с каждым человеком, найти нужные аргументы в разговоре. Бывает, я сутками готовлюсь к допросу обвиняемого, разговору со свидетелем, потерпевшим. Выясняю, какая это личность. Хоть он преступник, это в любом случае человек. И относиться к нему надо как к человеку, не ставя себя выше.

— По законам логики одного аргумента для доказательства тезиса мало. Сколько доказательств надо собрать следователю?

— Есть понятие «совокупность доказательств». Есть косвенные и прямые доказательства. На основании совокупности косвенных доказательств тоже можно доказать вину. Например, номинальный директор, то есть ненастоящий, формальный, не может сказать, по какой схеме налогообложения работала его компания, кто её контрагенты, другие конкретные вопросы. Твердит: «Не помню, не помню». Значит, никакой это не директор.

— Следователям предлагают взятки?

— Нормальный следователь, считаю, взятку никогда не возьмёт. Это преступление, которое рано или поздно обязательно станет явным. И в самый неожиданный момент ударит бумерангом того, кто его совершил. Сейчас много случаев, когда доводятся до логического конца дела по преступлениям 2008-2010 годов. Совершившие их люди в шоке. Они про эти дела давно забыли, живут совсем другой жизнью. И вдруг им предъявляют обвинение из прошлого. Всё тайное обязательно становится явным.