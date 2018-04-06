47 тысяч рублей списала с банковской карты нижегородки программа, установленная на мобильник

Об этом агентству новостей Newsroom24 сообщили в пресс-службе регионального Управления МВД

Ранее в Приокский отдел полиции 26-летняя женщина. Она рассказала, что на одном из интернет-сайтов выставила объявление о продаже либо обмене меховых изделий. Позднее на ее телефон пришло смс с предложением обмена имущества и гиперссылкой на товар.

Женщина проигнорировала сообщение, а позднее отдала свой гаджет несовершеннолетнему сыну. Некоторое время игравший в смартфоне ребенок установил вредоносную программу, после чего с карты потерпевшей была снята крупная сумма.

Возбуждено уголовное дело.

Напомним, семейная пара, рассылавшая вирусные смс-сообщения, осуждена в Нижнем.