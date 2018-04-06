СМИ: местом производства газа «Новичок» могла быть база в Саратовской области

Согласно озвученным данным, на базе саратовской лаборатории в прошлом десятилетии проводились испытания, определяющие эффективность «Новичка» в деле убийств за рубежом. Об этом британская сторона сообщила на специальном брифинге, посвященном вопросу причастности России к инциденту в Солсбери, передает The Times

Отметим, ранее сообщалось, что ученые британской лаборатории Портон-Даун так и не смогли определить страну, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок».

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