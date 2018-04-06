Ещё
СМИ: местом производства газа «Новичок» могла быть база в Саратовской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СМИ: местом производства газа «Новичок» могла быть база в Саратовской области 

РИА «ФедералПресс» 32 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Согласно озвученным данным, на базе саратовской лаборатории в прошлом десятилетии проводились испытания, определяющие эффективность «Новичка» в деле убийств за рубежом. Об этом британская сторона сообщила на специальном брифинге, посвященном вопросу причастности России к инциденту в Солсбери, передает The Times.
Отметим, ранее сообщалось, что ученые британской лаборатории Портон-Даун так и не смогли определить страну, в которой было произведено нервно-паралитическое вещество «Новичок».
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Назван новый факт в деле Скрипаля Алексей Шишов покинул должность главы Можги На участке улицы Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта в ночное время
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая212
Россиянам посоветовали отказаться от доллара274
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова61
«Новичок» оказался родом из-под Саратова184
США отказались дружить с РФ384
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение