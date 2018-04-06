Сегодня в Пскове пройдёт сессия Псковской городской думы 

Псковская губерния: последние новости

В рейтинге губернаторов проекта «Индекс власти» Михаил Ведерников разделил 53-65 места

Комитет Псковской гордумы по земельным ресурсам поддержал Зубову и Жгут на посты замглавы администрации Пскова