Сегодня в Пскове пройдёт сессия Псковской городской думы 

В Городском культурном центре в 10:00 начнётся очередная восьмая сессия Псковской городской думы. В проект повестки дня сессии включено 30 вопросов, среди них — внесение изменений в решение Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков». Также планируется, что депутаты утвердят текущий план благоустройства территории Пскова на 2018 год и условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2018 года. Кроме того, в повестке дня сессии — вопросы о создании городского народного парка, по распоряжению муниципальным имуществом и объектами жилищного фонда, а также утверждение кандидатур трёх заместителей главы администрации Пскова. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».