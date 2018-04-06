Обзор прессы: россияне предпочитают православный туризм

«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 6 апреля.

Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде стала самым посещаемым паломниками местом в России по итогам прошлого года. На втором месте еще одна православная святыня — остров Валаам в Карелии . Замыкает тройку село Дивеево Нижегородской области , где находятся святые источники. Рейтинг опубликован « Российской газетой ».

Агроэкотуризм для всей семьи

Секреты экономного отдыха

В России выросло кредитование малого и среднего бизнеса, пишет газета «Ведомости» . В прошлом году предприниматели получили на 15% кредитов больше, чем в 2016 — всего более 8 триллионов рублей.

Служу науке. Этой весной часть призывников пополнит так называемые научные роты. Там служат «талантливые парни, склонные к научной работе», цитируют « Аргументы и факты Минобороны России . Уже было сформировано двенадцать таких рот. Продолжится комплектование и «спортивных» подразделений. В них служат 380 призывников.

«Запрет на определенные действия». Так называется новая мера пресечения, утвержденная в России, сообщает газета «Труд» . Теперь суд может запретить обвиняемым и подозреваемым пользоваться интернетом, телефоном, водить машину, общаться с определенными людьми, а выходить из дома они смогут только в назначенные часы.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ