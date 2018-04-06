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Обзор прессы: россияне предпочитают православный туризм
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Обзор прессы: россияне предпочитают православный туризм 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
«МИР 24» предлагает обзор самых обсуждаемых в Содружестве новостей в пятницу, 6 апреля.
Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде стала самым посещаемым паломниками местом в России по итогам прошлого года. На втором месте еще одна православная святыня — остров Валаам в Карелии. Замыкает тройку село Дивеево Нижегородской области, где находятся святые источники. Рейтинг опубликован «Российской газетой».
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В России выросло кредитование малого и среднего бизнеса, пишет газета «Ведомости». В прошлом году предприниматели получили на 15% кредитов больше, чем в 2016 — всего более 8 триллионов рублей.
Служу науке. Этой весной часть призывников пополнит так называемые научные роты. Там служат «талантливые парни, склонные к научной работе», цитируют «Аргументы и факты» Минобороны России. Уже было сформировано двенадцать таких рот. Продолжится комплектование и «спортивных» подразделений. В них служат 380 призывников.
«Запрет на определенные действия». Так называется новая мера пресечения, утвержденная в России, сообщает газета «Труд». Теперь суд может запретить обвиняемым и подозреваемым пользоваться интернетом, телефоном, водить машину, общаться с определенными людьми, а выходить из дома они смогут только в назначенные часы.
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