Стройка «окно в окно» и коммунальный коллапс: жители Предмостья объявили бунт против стройки

Жители домов в районе Предмостья выступили против точечной застройки. Если им не удастся отстоять свои права на квартал, на пустыре появится девятиэтажка, которая, по мнению жильцов, разрушит весь налаженный быт восьми домов. Сейчас застройщик — ООО «Дом Мод» — пытается уложиться в нормы при проектировании многоэтажки. Выходит у него это пока не слишком успешно: уже в четвертый раз на публичных слушаниях жильцы не поддерживают измененный проект, получить разрешение на капитальное строительство не удается.

Скандал с высотным строительством в центре города начался еще в первых числах февраля 2017-го: тогда жители восьми домов узнали, что в центре их квартала, застроенного хрущевками 1962–1964 годов, собираются начинать стройку. Территорию участка огородили строители, на этом пока что все и закончилось. Зато начались бумажные войны. Кому только не писали возмущенные люди — в администрацию города, и в прокуратуру , и даже в последней надежде президенту. Правда, от Владимира Владимировича они не дождались и отписки. — В 2013-м земельный участок площадью 1 866 квадратов передали в аренду с формулировкой «для эксплуатации временного складского сооружения без права капитального строительства». В 2015-м Минимущество области заключило договор купли-продажи этого участка с этой же формулировкой, — рассказала председатель ТОС «Предмостный» Наталья Щелованова. Продали участок за смешные деньги для такой площади — чуть более 1,5 миллиона рублей, если судить по документам. Долгое время там ничего не происходило. Сейчас застройщик намерен довести свою идею до конца. И если бы это была парковка или малоэтажный дом, жители квартала и сами бы сказали спасибо. Но в большом здании на 63 квартиры планируется только 9 парковочных мест, детская площадка и другие объекты будут вынесены за территорию участка, а сама огромная коробка закроет свет жителям ряда домов. Во время самой стройки в домах могут пойти трещины, а проезды будут заняты грузовиками со стройматериалами, уверены жильцы.

С парковками во дворах — беда. Если дом на 63 квартиры построят, войны за место для машин неизбежны

— По генеральному плану города Архангельска здесь предусмотрена зона смешанной застройки, здесь можно строить дома разной этажности. Прошу заметить, что строительство многоквартирного дома было предусмотрено с самого начала. Проектированный жилой дом состоит исключительно из жилых помещений и помещений общего пользования, административные площади размещать не планируем, — рассказал на четвертых публичных слушаниях в администрации Архангельска представитель застройщика ООО «ДОМ МОД» Евгений Подпорин.

Пока жильцы действуют дружно, застройщику получить разрешение на строительство не удается. Надо — костьми поперек дороги ляжем, говорят местные. И вспоминают счастливый пример жителя Екатеринбурга — когда ООО «Новый город» построил дом «окно в окно», мужчина подал в суд. Теперь компании придется выплатить за нарушения норм 483 тысячи рублей. — Я хочу передать застройщику большое спасибо. Мы будем собираться столько, сколько надо. Благодаря этой вашей задумке вам удалось сделать то, что никому не удалось сделать за 40 лет — все сдружились, главное — не дадут люди вам такое сделать. После 25 марта — я не хочу спекулировать этой датой — очень многое в стране поменялось, мы будем проверять очень тщательно законность любого проекта, — рассказала жительница дома 2 на улице Гагарина Нина Кобылко. Есть ли у жителей реальный шанс отстоять квартал и сделать во дворе ту самую «комфортную среду», не берутся утверждать даже съевшие собаку на строительной казуистике специалисты. По мнению депутата Архангельской городской думы Дмитрия Акишева, застройщику нужно дать шанс.

— Никто не может им запретить, другое дело — вылезать за границу участка, только по договоренности. Если вы не можете достигнуть компромисса, надо дать застройщику право вложиться в те габариты, которыми они ничего не нарушит. И, на мой взгляд, хотя это довольно субъективно, в этом дворе я много раз бывал, девятиэтажка там точно не вписывается. С более низкой этажностью — наверное, имело бы логику, — прокомментировал ситуацию председатель постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства Дмитрий Акишев.