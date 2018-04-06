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Овсянников занялся посадками
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Овсянников занялся посадками 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Каждую весну, в севастопольских дворах будут высаживать виноградную лозу. Об этом сегодня рассказал губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Глава города принял участие в акции.
«Это добрая традиция — высаживать лозу в каждый двор. Через несколько лет мы увидим результат. Сколько необходимо саженцев — столько и будет высаживаться каждую весну. Поэтому прошу жителей в течение ближайших двух-трех недель обращаться во внутригородские муниципальные образования (для получения саженцев — прим. ред.)», — сказал Овсянников.
Местные жители рассказали журналистам, что планируют сделать виноградную арку во дворе и заказали систему полива.
В прошлом году, в рамках акции «Виноградная лоза — в каждый двор» было высажено порядка пяти тыс. саженцев.
В этом году уже высажено пять тыс. саженцев. Панируется, что еще в 30 дворах высадят 1,5 кустов винограда.
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