Полироль для черного автомобиля — поддерживаем лакокрасочное покрытие в идеальном состоянии

Автомобили с черным лакокрасочным покрытием (ЛКП) выглядят респектабельно и очень презентабельно. Но с течением времени краска на авто тускнеет, выцветает, утрачивает свой блеск и элегантный вид. Вернуть транспортному средству привлекательность можно простым способом — посредством полировки его кузова специально подобранными составами.

1 Черная окраска автомобиля — требует постоянного ухода

Черный цвет легкового авто, по мнению психологов, свидетельствует об основательности и уверенности в собственных силах владельца машины. Традиционно такая окраска считается престижной. Ее нередко связывают с высоким социальным статусом собственника транспортного средства. Совсем не зря большинство отечественных чиновников, политиков и публичных людей выбирают для себя именно черные автомобили, которые демонстрируют их достаток и успешность.

К сожалению, буквально за 3–4 месяца активной эксплуатации подобных машин на их кузове начинают появляться разнообразные дефекты, потертости и царапинки. Черный цвет подчеркивает указанные изъяны, делает их заметными и бросающимися в глаза. Поэтому уход за транспортными средствами с такой окраской требует применения особых средств. Их необходимо использовать не время от времени, а регулярно. Причем процесс полировки черных машин должен выполняться максимально аккуратно. Одно неосторожное движение и роскошный вид кузова будет испорчен.

Эксперты говорят, что полироль для любого черного автомобиля нужно приобретать и использовать по назначению сразу же после обнаружения следующих дефектов:

«голограмм» и «паутинок»;

сколов;

блеклых зон и потертостей;

микроскопических царапин.

Чем быстрее будет выполнена обработка кузова с указанными изъянами, тем лучше. Если затянуть этот процесс, машина очень быстро утратит свой шикарный облик, причем безвозвратно.

2 Выбираем полироль — что принять во внимание?

Подбор состава для черного автомобиля не требует каких-либо особых знаний. Нужно лишь учитывать, что для подобных целей не подходят полироли с грубыми абразивными частичками. Их использование принесет не пользу, а настоящий вред. Поэтому смело выбираем любой состав с минимальной абразивностью и применяем его, руководствуясь инструкцией производителя. Кроме того, внимательно изучаем этикетку на полироли.

На многих средствах отдельно указывается, что они созданы специально для машин с черным покрытием.

На авторынке сейчас продается большое количество всевозможных полиролей. Подбор оптимального состава за счет этого осложняется лишь тем, что водитель не может остановить свой выбор на каком-либо конкретном средстве. Здесь можно дать такой совет. Выбирайте полироль, которая:

отличается простой в нанесении своими руками;

гарантирует качественное восстановление цвета;

обеспечивает устойчивый и сильный блеск;

выпускается под известной торговой маркой;

не имеет негативных отзывов от других автомобилистов.

Владельцам дорогих машин, которые не стеснены в денежных средствах, кроме того, рекомендуется покупать полироли с окрашивающим эффектом. Они замедляют процесс естественного выцветания черного цвета и дополнительно насыщают его, удаляют с поверхности матовость, формируют пленку, защищающую кузов от негативного воздействия химикатов и климатических осадков.

Такие композиции — лучший способ избавления кузова от царапин и иных изъянов небольших размеров. Окрашивающие полироли для черных поверхностей выпускаются с эффектами бриллианта, перламутра, акрила и металлика. Выбрать подходящее средство, отвечающее особым запросам автомобилиста, за счет этого становится по-настоящему просто.

Перечислять названия полиролей для машин черного цвета не будем. Их много, они имеют разную стоимость и эффективность. Выделим лишь несколько самых популярных составов. Наибольшей востребованностью среди отечественных водителей пользуется черная полироль Willson PRX. Она легко наносится на кузов и относительно долго держится на поверхности лакокрасочного покрытия. В состав Willson PRX введен воск карнауба. Он придает машине благородный мокрый блеск и обеспечивает уникальную глубину черного цвета.

Отличными маскирующими свойствами обладает полироль Color Magic от Turtle Wax. Это, пожалуй, лучшая композиция для случаев, когда авто нужно не только вернуть блеск и красивый вид, но и избавить его от сколов и царапин. Color Magic мгновенно заполняет спецпигментами небольшие трещины на кузове. Результат будет заметен сразу. Пигменты эффективно выравнивают плоскость светоотражения. Благодаря этому царапины становятся незаметными. А сколы удобнее всего заполнять карандашом, который входит в комплект Color Magic.

3 Самостоятельная полировка — вернем красоту своему железному коню

Защитная обработка черных автомобилей составами, которые мы описали выше, дает результат исключительно при незначительных повреждениях лакокрасочного покрытия. Своими руками в домашних условиях она выполняется по простой схеме:

Удаляем с кузова окисленный слой ЛКП. Процедуру производим при помощи автохимии для мойки (подойдет любой автошампунь).

Обезжириваем кузов, используя подходящий состав.

Анализируем состояние покрытия.

При наличии достаточно глубоких трещин обрабатываем кузов абразивной глиной или полировальной установкой.

Если на ЛКП присутствуют лишь небольшие царапины, «паутинки», «голограммы» абразивная обработка необязательна. Просто маскируем мини дефекты карандашом (достаточно слегка подкрасить сколы).

Наносим на авто полироль.

Важно! Полировка выполняется специальными салфетками (продаются во всех автомагазинах) либо очень мягкой ветошью. Использовать грубые и ворсистые ткани нельзя. Также напомним — залогом сохранения идеального внешнего вида автомобиля является его регулярная обработка полировочными составами. Используем их каждые 2–3 месяца (а при необходимости и чаще), и тогда черный блестящий кузов нашей ласточки станет привлекать завистливые взгляды всех водителей и пешеходов.

Не забываем, что с серьезными проблемами лакокрасочных покрытий в домашних условиях нам не справиться. В подобных случаях придется обращаться в техцентр. Его мастера проведут комплексное восстановление ЛКП, используя специальные инструменты и профессиональные полироли.

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