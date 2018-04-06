Новый интерфейс позволит человеку общаться с компьютером асолютно бесшумно

В XXI веке технология субвокализации переживает возрождение — группа ученых из MIT под руководством Арнава Капура разрабатывает гарнитуру для управления компьютером без участия голоса. Им удалось почти полностью исключить акустическую составляющую при передаче слов от человека к машине и наоборот. Это не надстройка над существующими системами, а принципиальной новый интерфейс, названный AlterEgo. В отличие от ларингофона, эта гарнитура реагирует не на механические колебания кожи при произнесении слов, а на электрическую активность в мышцах и нервах гортани, челюстей и языка. Пользователю не нужно в прямом смысле открывать рот, пропускать воздух и произносить слова, достаточно «внятно и четко» представить себе, как он выговаривает команду. Набор электродов считает импульсы, нейронная сеть сопоставит их узор с базой данных и дешифрует сказанное человеком.

В ходе исследований команда Капура сократила количество датчиков с полутора десятков до всего четырех, определила оптимальные места их размещения, разработала алгоритмы анализа данных субвокализации. Ответ от компьютера передается тоже бесшумно, через вибрации костей черепа. Поэтому экспериментальная гарнитура выглядит «сломанной» — у нее отсутствуют привычные микрофон и наушник. А сам процесс диалога больше напоминает чтение мыслей, которое нельзя подслушать извне.

Словарный запас системы пока символический, но она прекрасно подходит для передачи коротких кодов, например, обозначения шахматных ходов. После 15 минут индивидуальной настройки, добровольцы в течение 90 минут беззвучного общения допускают лишь 8% ошибок. Это настолько обнадеживает команду Капура, что ученые уже задумываются над созданием нового интерфейса «человек-машина». Зачем нам вскрывать пользователю череп и имплантировать какие-то передатчики для чтения мыслей, если есть возможность пойти иным, более простым и безболезненным путем?