Ещё
Новый интерфейс позволит человеку общаться с компьютером асолютно бесшумно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый интерфейс позволит человеку общаться с компьютером асолютно бесшумно 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В XXI веке технология субвокализации переживает возрождение — группа ученых из MIT под руководством Арнава Капура разрабатывает гарнитуру для управления компьютером без участия голоса. Им удалось почти полностью исключить акустическую составляющую при передаче слов от человека к машине и наоборот. Это не надстройка над существующими системами, а принципиальной новый интерфейс, названный AlterEgo. В отличие от ларингофона, эта гарнитура реагирует не на механические колебания кожи при произнесении слов, а на электрическую активность в мышцах и нервах гортани, челюстей и языка. Пользователю не нужно в прямом смысле открывать рот, пропускать воздух и произносить слова, достаточно «внятно и четко» представить себе, как он выговаривает команду. Набор электродов считает импульсы, нейронная сеть сопоставит их узор с базой данных и дешифрует сказанное человеком.
В ходе исследований команда Капура сократила количество датчиков с полутора десятков до всего четырех, определила оптимальные места их размещения, разработала алгоритмы анализа данных субвокализации. Ответ от компьютера передается тоже бесшумно, через вибрации костей черепа. Поэтому экспериментальная гарнитура выглядит «сломанной» — у нее отсутствуют привычные микрофон и наушник. А сам процесс диалога больше напоминает чтение мыслей, которое нельзя подслушать извне.
Словарный запас системы пока символический, но она прекрасно подходит для передачи коротких кодов, например, обозначения шахматных ходов. После 15 минут индивидуальной настройки, добровольцы в течение 90 минут беззвучного общения допускают лишь 8% ошибок. Это настолько обнадеживает команду Капура, что ученые уже задумываются над созданием нового интерфейса «человек-машина». Зачем нам вскрывать пользователю череп и имплантировать какие-то передатчики для чтения мыслей, если есть возможность пойти иным, более простым и безболезненным путем?
TechCult: последние новости
NASA разрабатывает робо-пчел для исследования Марса В Японии придумали весьма необычный способ безопасного перемешивания твердотопливной ракетной смеси Создатель лучших бумажных самолетиков в мире написал книгу о своих секретах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая240
Россиянам посоветовали отказаться от доллара292
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова63
«Новичок» оказался родом из-под Саратова198
США отказались дружить с РФ394
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение