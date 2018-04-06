В новосибирском парке поселился бобёр Додик — он строит дом

В Новосибирском парке «У моря Обского» поселился бобёр — руководство парка огородило его жилище шуточными плакатами, чтобы спасти животное от живодёров и обеспечить ему условия для работы с буйной растительностью.

«Хотим привлечь внимание для того, чтобы обезопасить бобра — это одна из задач, — объяснил корреспонденту НГС заместитель директора ПКиО «У моря Обского» Сергей Алексеев . — А второе — там болотина. Естественное сообщение с водохранилищем есть, через поры в земле проходит вода и заболачивается. Пришёл бобёр, он это дело поможет наладить — и кустарник весь этот поест, который там приходится косить. Тут он построит себе дом в естественных условиях. Ребятишки с учителями могут наблюдать за ним на уроках биологии — вот хатка, вот тут живёт бобёр, плавает и т.д».

Возле норы бобра теперь стоит шуточная табличка, в которой бобра указали как подрядчика строительной организации.

Как рассказал Алексеев, когда-то на обустройство парка был грант, начинали планирование территории, проредили заросли. «Потом нам эти гранты давать перестали, деньги кончились, жизнь дала трещину. И тут пришёл бобёр, который совершенно безвозмездно сделает нам естественный ареальчик интересный, познавательный для людей», — пояснил замдиректора парка.

— Мы, конечно, позовём художников, рядом какие-нибудь конструкции сделаем из топляка. Всё должно быть красиво в натуральном выражении. Но это надо очень осторожно, не мешая бобру работать. И День бобра уже сам бог велел нам праздновать.

Бобры часто селятся рядом с горожанами, но такое соседство людям не всегда нравится. Пару лет назад жители улицы Русской буквально объявили войну трудолюбивому грызуну.