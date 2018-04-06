Для жителей частного сектора Ханты-Мансийска произведут перерасчет платы за вывоз ТКО

В связи со сбоем программного обеспечения, установленного в муниципальном дорожно-эксплуатационном предприятии для начисления платы за услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в марте 2018 года в квитанциях абонентов, проживающих в частном секторе, выполнено некорректное начисление платы за данную услугу.

В связи с выявленной ошибкой в апреле 2018 года будет произведен перерасчет, размер платы приведен в соответствие требованиям постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год».

За разъяснениями можно обратиться по телефонам: 35-69-14, 35-69-25, 32-90-85.

Уважаемые горожане, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие приносит вам свои извинения за доставленные неудобства и обязуется в кратчайшие сроки произвести перерасчет.