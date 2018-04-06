Ещё
Для жителей частного сектора Ханты-Мансийска произведут перерасчет платы за вывоз ТКО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Для жителей частного сектора Ханты-Мансийска произведут перерасчет платы за вывоз ТКО 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В связи со сбоем программного обеспечения, установленного в муниципальном дорожно-эксплуатационном предприятии для начисления платы за услуги по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов в марте 2018 года в квитанциях абонентов, проживающих в частном секторе, выполнено некорректное начисление платы за данную услугу.
В связи с выявленной ошибкой в апреле 2018 года будет произведен перерасчет, размер платы приведен в соответствие требованиям постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от 29.05.2014 № 65 «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа — Югры на период с 1 июля 2014 года по 2018 год».
За разъяснениями можно обратиться по телефонам: 35-69-14, 35-69-25, 32-90-85.
Уважаемые горожане, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие приносит вам свои извинения за доставленные неудобства и обязуется в кратчайшие сроки произвести перерасчет.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
Хантымансийцы положительно оценивают межконфессиональные отношения в городе В Ханты-Мансийске прошёл Гражданский форум общественного согласия, приуроченный к объявленному в регионе Году гражданского согласия и Году волонтера в России Встреча Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла с Главой югорской столицы Максимом Ряшиным
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая240
Россиянам посоветовали отказаться от доллара292
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова63
«Новичок» оказался родом из-под Саратова198
США отказались дружить с РФ394
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение