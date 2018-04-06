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«Ростов» поздравил президента клуба Арутюнянца с днем рождения
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«Ростов» поздравил президента клуба Арутюнянца с днем рождения 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сегодня ему исполнилось 44 года.
"Уважаемый Арташес Владимирович! Футболисты, тренерский штаб, административный персонал и весь дружный коллектив «Ростова» от всего сердца поздравляют вас с днем рождения! Мы благодарим вас за все то, что вы делаете для нашего клуба, за вашу поддержку и искреннее внимание к команде. От всей души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия родных и близких, а также новых профессиональных успехов и хорошего настроения! Пусть футбол приносит вам только счастливые эмоции, а родной клуб как можно чаще радует яркими победами и красивой игрой!" — говорится на официальном сайте клуба.
Напомним, Арутюнянц стал президентом «Ростова» в июне прошлого года.
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