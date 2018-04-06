43 студента и выпускника вузов Самары вошли «Молодежную лигу управленцев»

В четверг, 5 апреля, конкурсная комиссия администрации Самары под председательством заместителя главы города Владимира Терентьева на основе присланных 63-х заявок с видеопрезентациями отобрала кандидатов в «Молодежную лигу управленцев», сообщает администрация областного центра.

В неё вошли 43 молодых человека — студенты старших курсов и выпускники ведущих вузов Самары в возрасте от 18 до 25 лет.

Конкурсная комиссия отдавала предпочтение кандидатам, которые готовы разработать и реализовать проекты в различных сферах городского хозяйства. Наиболее популярными направлениями для прохождения практики стали: культура и молодежная политика, управление персоналом, строительство и архитектура, финансы и экономическое развитие Самары.