«Дочка гордится»: кубанский следователь — о выборе между семьей и работой

КРАСНОДАР , 6 апр — РИА Новости . Капитан юстиции, следователь СО МВД России по Лабинскому району Краснодарского края Сергей Букалов специализировался на расследованиях преступлений повышенного уровня сложности, на протяжении 10 лет он нес суточные дежурства, рисковал и практически не виделся с семьёй. Ради своих детей и супруги он принял решение уволиться, однако практически сразу осознал, что жить без риска не может, и вернулся на службу.

День работника следственных органов в России отмечают 6 апреля.

По стопам брата Сергей Букалов решил стать следователем ещё в школе. Однажды он навестил своего брата, который проходил курс молодого бойца перед поступлением в университет МВД.

"Тогда я еще не планировал связывать свою жизнь с силовыми органами, но, увидев оружие и курсантов в форме, загорелся пойти по стопам старшего брата. Очень захотелось тоже носить форму и владеть оружием", — рассказывает Букалов.

Окончив университет МВД Краснодара, будущий следователь поступил на службу в отдел полиции в Лабинске на должность участкового.0 Следователь Сергей Буркалов

Риск и непредсказуемость

"Мне всегда нравилась работа следователя, я хотел принимать непосредственное участие в раскрытии преступлений. Поэтому спустя полгода службы участковым я перевёлся в следственный отдел", — вспоминает Сергей.

Он поясняет, что хотел расследовать уголовные дела, выдвигать версии для раскрытия преступлений, координировать участников этого процесса.

"Чувствую большую ответственность на себе. Больше всего в работе мне нравятся риск и непредсказуемость", — признаётся Сергей.

Он вспоминает, как однажды ему пришлось задерживать мужчин, совершивших разбойное нападение на банк. Злоумышленники в масках забрали 1,2 миллиона рублей из кассы, после чего скрылись в лесу.

"Мы разбились на группы по три человека и отправились их искать, в моей группе оружие было только у меня. С записи камеры наблюдения мы увидели, что грабители были с предметами, похожими на пистолеты. Когда мы прочесывали лес, кто-то пробежал впереди, раздался хруст веток… Пришлось привести оружие в готовность, чтобы в случае чего предотвратить нападение. В такие моменты не знаешь, чего ожидать, чувствуешь адреналин в крови", — рассказывает следователь.

Оказалось, что у злоумышленников были пневматические пистолеты, сопротивление они не оказали, понимая, что преимущество не на их стороне, Сергей и его коллеги задержали мужчин, а деньги вернули в банк.

Ради семьи

По словам следователя, у него был ненормированный график, суточные дежурства и лишь один выходной в неделю. При крупных происшествиях на службу могли вызвать и в выходной, поэтому если Сергей планировал отдых с семьёй, то уезжал недалеко от работы. Отработав в таком режиме 10 лет, Сергей решил ради своей супруги и маленьких дочерей уйти из органов.

"У меня был сложный период в жизни, семья, двое детей, хотелось больше внимания уделять им, но из-за специфики работы это было невозможно, и я принял решение уйти на «гражданку». Полтора года я проработал в инкассации банка, но затем мне стало скучно. Затосковал по прежнему ритму жизни, риску и адреналину", — признался Букалов.

Он восстановился в следственном отделе в 2017 году. «Родные были не в восторге, но сказали, что готовы смириться, а вот коллеги обрадовались моему возвращению», — говорит Сергей. В настоящее время ему доверено расследование уголовных дел повышенной сложности, имеющих общественный резонанс.

"Видимо, увольнение мне было необходимо, чтобы я осознал своё призвание… Кто-то рожден художником, кто-то — строителем, а я — следователем", — резюмировал Букалов.

Гордость за папу

"Моей старшей дочке 6 лет, она очень гордится тем, что я работаю в полиции, просит, чтобы на мероприятия в детсад к ней приходил только в форме. Не могу ей отказать. Всем своим друзьям рассказывает про меня", — признался следователь.

По его словам, дочь время от времени примеряет фуражку папы, представляет себя следователем и «расследует» уголовные дела.

"Она «ловит» сестру за преступления, та в свою очередь «оказывает сопротивление». Наша младшая уже стала настоящим «преступником-рецидивистом в свои неполные три», — смеётся Букалов, добавляя уже серьезно, что если дочери решат пойти в правоохранительные органы, то он будет их отговаривать.

"Всё-таки для девочек семья должна быть на первом месте. Если бы у меня был сын, который решил бы выбрать себе специальность, связанную с силовыми структурами, я бы его поддержал", — говорит следователь.

Следователь Сергей Букалов