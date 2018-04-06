Скрипаль пошел на поправку: как отец и дочь выжили после отравления мощным токсином?

«Все любопытственнее и любопытственнее», как говорила Алиса в «Стране чудес» в одном из переводов. В часе езды от Лондона травят бывшего двойного агента и его дочь, Запад верит Британии на слово и винит Россию , а потом начинаются нюансы. Непонятно как «Новичок» попал на ручку двери дома Скрипалей: его кто-то должен был нанести, но при этом сотни британских следователей до сих пор никого не нашли на пяти тысячах часов записей уличных камер со всего Солсбери. Почему, по данным британских СМИ, Скрипаль на несколько часов отключил GPS перед инцидентом?

Форин-офис заявляет, что британские химики назвали Россию производителем вещества, а те сами чуть позже говорят, что это не установлено, и Лондону приходится оправдываться, что у них, мол, еще есть некие разведданные. Вызывает вопрос и как выжили Скрипали: «Новичок» считается в разы более сильным ядом, чем западный VX, хотя в этом может не быть ничего странного, отмечает один из разработчиков группы веществ «Новичок» Владимир Углев

Владимир Углев разработчик группы веществ «Новичок» «Смотря как происходило их заражение. Скорее всего, у них какой-то предмет был, который берут руками: например, дверная ручка, вымазанная этим веществом. Поступление отравляющего вещества было порционное, дозами, достаточно длительное во времени. Нельзя же сказать, какую они дозу взяли. Скорее всего, доза была либо недостаточная, либо английские медики уже имели какие-то вещества, которые противодействуют. На тот момент, когда я работал, никаких реактиваторов или антидотов еще не было известно. Даже те, которые были вписаны в инструкцию к нам, медики говорили руководителям работ ни в коем случае не применять, а пораженного сразу оставлять в медсанчасть. Там его под аппараты искусственного дыхания, жизнеобеспечения помещают, меняют ему кровь, то есть поддерживают его жизнь таким путем».

В итоге получается, с одной стороны, идеальное преступление: ни конкретных улик, ни подозреваемых. С другой стороны — полный провал: обе жертвы выжили и вот-вот могут начать рассказывать про цепкие щупальца Кремля. Возникает резонный вопрос, были ли Скрипали истинной целью покушения, потому что, даже если Скрипаль действительно работал с британской разведкой после экстрадиции, как-то поздновато его решили устранить. На безрыбье более-менее правдоподобных версий остается лишь спросить «кому выгодно?» и попытаться не утонуть в конспирологических теориях.

МИ-6, ЦРУ или Моссад инсценируют отравление российским «Новичком», чтобы натравить всех на Москву. Кремль заказывает Скрипаля, чтобы запугать российские элиты, которых Запад пытается санкциями вынудить предать Родину. Любая третья сила решает, что ей на руку обострение между Россией и Западом. Москва отбивается как может, требует ответов, доступа к расследованию, созывает Совбезы ООН и Исполкомы ОЗХО . Кстати, эта стратегия начинает работать. Вот что рассказывает о динамике общественного мнения в Европе немецкий политолог Александр Рар

Александр Рар журналист, политолог «Все больше и больше газет, которые все-таки хотят выглядеть объективными, начинают публиковать критические статьи против Англии. Голосами политиков, причем очень влиятельных, звучат сначала просьбы, но они уже переходят в требования в адрес английского правительства, наконец, выложить факты на стол. Люди начинают понимать, что началась просто кампания. Задача в информационной войне абсолютно ясна: Россию лишний раз хотят поставить в угол и показать, какая она плохая, какая она ненадежная, что она занимается не только допингом в спорте и продажей кокаина или хакерскими атаками, а сейчас даже убийствами с газом на территории Англии. Хуже же не придумать! Сейчас идет давление на Англию — выложить просто факты на стол, а если фактов нет, то перестать говорить об этих санкциях. Извиняться перед Россией, к сожалению, конечно, никто не будет. Но дело могут быстро замять, поэтому российская стратегия правильная: выходить на международные организации: давайте вместе расследовать это дело».

Пока можно только подводить предварительные итоги. Появятся ли железобетонные улики против Москвы или альтернативных подозреваемых? Маловероятно. Что скажет ОЗХО? Скорее всего, что это был «Новичок», но неизвестно чей.