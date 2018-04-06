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Дайсукэ Котэгава: отравление Скрипаля выгодно Великобритании
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Дайсукэ Котэгава: отравление Скрипаля выгодно Великобритании 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Директор по научной работе Института стратегических исследований корпорации Canon Дайсукэ Котэгава в интервью РИА Новости заявил, что не доверяет заявлениям западных лидеров в связи с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Когда об инциденте со Скрипалем говорят президент Макрон, канцлер Меркель, президент Трамп, не похоже, что они искренни», — уверен он.
"Какую выгоду в данный момент сулило российскому правительству устранение Скрипаля и его дочери? Это совершенно необъяснимо. Скорее такое развитие событий было на руку Великобритании", — добавляет Котэгава.
Исследователь также уверен, что «к президентским выборам в США в 2016 году была причастна не Россия, а британская MI6». При этом он ссылается на некий доклад комитета палаты представителей США по делам разведки.
"Там сказано, что бывший сотрудник британской спецслужбы MI6 Кристофер Стил по поручению вашингтонской юридической компании Fusion GPS составил 35-страничное досье, компрометирующее Дональда Трампа. А заказали это досье компании Fusion GPS и заплатили за него национальный комитет Демократической партии США и предвыборный штаб Хиллари Клинтон", — утверждает Котэгава.
Котэгава в разные годы занимал должности заместителя министра финансов Японии, директора Международного валютного фонда от Японии. В настоящее время он преподает в бизнес-школе Гарвардского университета и Высшей школе экономики в Москве.
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