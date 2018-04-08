Чайка: история с отравлением Скрипалей для нас не новость, провокации Лондона идентичны

Со сценарием, по которому разворачивается история с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, Россия сталкивается уже в третий раз — об этом генпрокурор рассказал в интервью программе «Итоги недели» на телеканале НТВ

"Все провокационные действия официального Лондона абсолютно идентичны тем, которые они совершали в связи с мнимым покушением на Бориса Березовского в Лондоне и установлением обстоятельств смерти все в той же Англии Александра Литвиненко в ноябре 2006 года", — пояснил Чайка.

Генпрокуратура РФ , по словам главы ведомства, «молчать не намерена», и в понедельник, 9 апреля, проведет брифинг для прессы, передает РИА Новости . На брифинге будут преданы гласности «фактические обстоятельства, установленные в ходе следствия по уголовному делу о незаконном получении Борисом Березовским в сентябре 2003 года убежища в Великобритании с помощью ложного доноса о подготовке российскими спецслужбами его убийства летом 2003 года».

Что касается смерти бывшего сотрудника ФСБ РФ , подданного Великобритании Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году, британское МВД знало об угрозе его безопасности, а также безопасности других лиц, за несколько месяцев. При этом никаких мер для их защиты принято не было, отметил Чайка.

"У меня есть ощущение, что эта провокация, которая была затеяна с делом Скрипаля, была направлена как раз на то, чтобы не допустить дальнейшего улучшения, чтобы оно не набрало динамики", — сказал он.