Дочь Жасмин вышла на подиум модного показа детской одежды 

Певица Жасмин вновь похвасталась успехами своей дочери в Instagram. Совсем недавно девочка заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, а теперь приняла участие в модном показе в качестве модели.
Один день из жизни маленькой модели. 😊🙏🏻😍 Спасибо за искорки счастья в глазах моей малышки!
написала Жасмин, делясь фотографиями с мероприятия.
На подиуме Маргарита продемонстрировала блестящее пышное платье. Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 5 Апр 2018 в 11:28 PDT Кроме того, Жасмин показала и видео прохода Маргариты по подиуму. Девочка прекрасно справилась со своей задачей.
Все девочки на подиуме были чудесны! ☺ Но мама, конечно, особенно рада за свою маленькую модельку❤️😍💋🔥, у нее все получилось, 😉
отметила Жасмин.
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 5 Апр 2018 в 6:56 PDT Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена, миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон. Кстати, некоторое время назад Маргарита восхитила подписчиков мамы исполнением лезгинки. Судя по всему, ребенок, как и мама, растет очень творческой личностью. Остановись мгновение! 🙂 Как же мне дороги эти моменты полной семейной гармонии… ❤❤❤ А если в доме еще и праздник, то жизнь и вовсе прекрасна! С днем рождения, наша Маргариточка 🎊🎉🎁🎈💗 😊 #Маргаритка #Семья #ДеньРождения Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) Фев 7, 2018 в 8:06 PST Фото: Instagram / margaritashor Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!