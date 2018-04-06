Ещё
Дочь Жасмин вышла на подиум модного показа детской одежды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дочь Жасмин вышла на подиум модного показа детской одежды 

Letidor.ru 1 час назад
Фото: Letidor.ru
Певица Жасмин вновь похвасталась успехами своей дочери в Instagram. Совсем недавно девочка заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, а теперь приняла участие в модном показе в качестве модели.
Один день из жизни маленькой модели. 😊🙏🏻😍 Спасибо за искорки счастья в глазах моей малышки!
написала Жасмин, делясь фотографиями с мероприятия.
На подиуме Маргарита продемонстрировала блестящее пышное платье. Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 5 Апр 2018 в 11:28 PDT  Кроме того, Жасмин показала и видео прохода Маргариты по подиуму. Девочка прекрасно справилась со своей задачей.
Все девочки на подиуме были чудесны! ☺ Но мама, конечно, особенно рада за свою маленькую модельку❤️😍💋🔥, у нее все получилось, 😉
отметила Жасмин.
Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 5 Апр 2018 в 6:56 PDT  Напомним, с 1996 по 2006 год Жасмин была замужем за бизнесменом Вячеславом Семендуевым, в 1997 году у певицы и ее экс-супруга родился сын Михаил. В 2011 году певица стала женой бизнесмена, миллионера Илана Шора, в этих отношениях в 2012-м появилась на свет дочь Маргарита, а в 2016-м — сын Мирон. Кстати, некоторое время назад Маргарита восхитила подписчиков мамы исполнением лезгинки. Судя по всему, ребенок, как и мама, растет очень творческой личностью. Остановись мгновение! 🙂 Как же мне дороги эти моменты полной семейной гармонии… ❤❤❤ А если в доме еще и праздник, то жизнь и вовсе прекрасна! С днем рождения, наша Маргариточка 🎊🎉🎁🎈💗 😊 #Маргаритка #Семья #ДеньРождения Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) Фев 7, 2018 в 8:06 PST  Фото: Instagram / margaritashor Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
Letidor.ru: последние новости
В Сети появилось фото подросшего сына Валерия Меладзе и Альбины Джанабаевой Ушедшая в декрет Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич станет мамой во второй раз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая248
Россиянам посоветовали отказаться от доллара295
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова64
«Новичок» оказался родом из-под Саратова199
США отказались дружить с РФ396
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
02:58
В Москву придет аномальное потепление
Общество Новости Москвы
03:15
Стала известна судьба домашних животных Скрипалей
В мире
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение