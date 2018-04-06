Дочь Жасмин вышла на подиум модного показа детской одежды

Певица Жасмин вновь похвасталась успехами своей дочери в Instagram. Совсем недавно девочка заняла второе место на соревнованиях по художественной гимнастике, а теперь приняла участие в модном показе в качестве модели.

Один день из жизни маленькой модели. 😊🙏🏻😍 Спасибо за искорки счастья в глазах моей малышки!

написала Жасмин, делясь фотографиями с мероприятия.

На подиуме Маргарита продемонстрировала блестящее пышное платье. Публикация от Жасмин / Jasmin (@jasmin) 5 Апр 2018 в 11:28 PDT Кроме того, Жасмин показала и видео прохода Маргариты по подиуму. Девочка прекрасно справилась со своей задачей.

Все девочки на подиуме были чудесны! ☺ Но мама, конечно, особенно рада за свою маленькую модельку❤️😍💋🔥, у нее все получилось, 😉

отметила Жасмин.